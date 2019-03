Още снимки: test В Индия се разби изтребител МиГ 27 Изтребител-бомбардировач МиГ 27 се разби в индийския щат Раджастан в северозападната част на страната, съобщи The Times of India. Самолетът е на индийските ВВС.



Пилотът е успял да катапултира. Изяснява се причината за катастрофата.



