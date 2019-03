Още снимки: test Баскетболист от НБА е обвинен в изнасилване Центърът на Далас Маверикс Кристапс Порзингис е разследван от полицията в Ню Йорк по обвинение в изнасилване, което е станало миналата година, пише New York Post. Позовавайки се на неназован правен източник, медията твърди, че тази седмица жена съобщава в полицията за предполагаемото нападение от февруари 2018 г. Тя обяснява, че досега си е мълчала, защото е обмисляла дали да вземе 68 хил. долара от Порзингис, за да не излизат нещата наяве. New York Post твърди, че според полицията думите й са “правдоподобни”, макар да докладва цели 13 месеца след инцидента.



Адвокатът на Порзингис излезе с изявление пред ESPN, което отрича обвинението: “Ние знаем за жалбата, подадена срещу г-н Порзингис в петък и недвусмислено отричаме твърденията. Още на 20 декември поискахме сезиране на федералните правоприлагащи органи въз основа на изнудващите искания на обвинителя. Също така предупредихме Националната баскетболна асоциация още преди няколко месеца и те са наясно с продължаващото разследване”.



Според New York Post въпросната жена е била съседка на латвиеца по времето, когато играеше за Ню Йорк Никс. Той я е поканил в дома си на 7 февруари, когато по нейни думи е станало посегателството. /БГНЕС