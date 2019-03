Още снимки: test Сияйна кожа: инструкции за приложение Всеки иска да има здрава и красива кожа, но за жителките на големите градове това е сериозно предизвикателство. Отрицателното въздействие на околната среда и бързият ритъм на живота възпрепятстват естествените процеси на регенериране на кожата. Това влошава състоянието и тена ?. Добрата новина е, че можете да върнете сияйния ? вид, само като внесете в ежедневието си няколко полезни навика.



Витамини



Включете много цитрусови плодове в диетата си – портокалите и грейпфрутите са чудесни. Те не са само вкусни, но и невероятно полезни, заради високото съдържание на витамин C. Резултатите от множество научни изследвания потвърждават, че витамин С спомага за подобряване на тена.



Вода



Пиенето на поне 8 чаши вода на ден е важно, за да се поддържа естествено ниво на хидратация на кожата. Добре хидратираната кожа изглежда здрава. Внедряването на този навик е особено важно за хората, които работят в офис и прекарват по-голямата част от деня, заобиколени от компютри и климатици. Това причинява сериозна дехидратация на кожата.



Ежедневна грижа



Правилният избор на козметични средства е залог за здраве и красота на кожата. Важно е всекидневно да почиствате кожата много добре и да използвате средства специално за вашия тип кожа. Ако кожата ви има твърде уморен вид, заложете на средства от серията с Витамин С с екстракт от екзотични плодове Каму Каму от The Body Shop.



Мултимаскинг



За да имате наистина чиста и здрава кожа, е нужно веднъж или два пъти седмично да използвате маска за лице. За отлични резултати, експертите съветват да се възползвате от метода мултимаскинг, при който различните зони се третират с различна маска за лице. Изключително подходящи са маските за лице суперхрани от The Body Shop.



Здравословен сън



Неслучайно Спящата красавица е толкова красива! Именно по време на сън се активират естествените процеси на обновяване на кожата. Сънят е важен за поддържането на тонуса, еластичността и вида на кожата. Добре е да спите поне 7-8 часа в денонощие.



Физическа активност



Това е най-добрият съвет за спасение от уморена кожа с нездрав тен! Физическите упражнения стимулират микроциркулацията и подобряват притока на кръв към повърхностните слоеве на кожата. По този начин възстановяват нейната свежест и сияйност.



Ммм, авокадо



Правилното хранене лекува не само отвътре, но и отвън. Богато на незаменими мастни киселини, витамини А, В и С, авокадото е идеален продукт за красива кожа.



Рецепта за гладка кожа



Необходими продукти:



Шепа от боровинки



Авокадо – 50 грама



Манго – 50 грама



Каму каму на прах, – 1 с. л.



Годжи бери на прах – 1 с. л.



Ванилия – ? ч. л.



Начин на приготвяне: Поставете всички съставки в блендер и разбъркайте до еднородна консистенция. По желание добавете няколко кубчета лед.



Възстановете здравето на кожата си



Стрес на работа? Не му позволявайте да се отрази на кожата ви.



Планирайте работния си ден, правете редовни 5-минутни почивки. Хранете се правилно. Балансираната диета ще ви помогне да пестите енергия през целия ден. Движете се! Кратките, но редовни занимания със спорт, значително намаляват стреса.



Грижете се за кожата по време на почивните дни и празниците







Употребявайте алкохолни и кофеинови напитки с мярка! Това ще спаси кожата ви от нежелани възпаления и подпухналост. Ако цяла нощ сте се забавлявали в шумна компания, на сутринта си направете мултивитаминния коктейл от рецептата по-горе. Това ще ви помогне да се възстановите.



Чувствате се уморени и раздразнителни? Това е лесно поправимо



Старайте се да спазвате режим на сън и да си лягате по едно и също време всеки ден. Не консумирайте много кофеин след два часа следобед, за да заспите по-лесно вечерта. Водете си дневник и си записвайте всички притеснения и вълнения от деня, за да освободите ума си и да спите спокойно.



Вълшебните плодове каму каму от Перу



Тези малки, яркооранжеви екзотични плодове, с които са обогатени средствата от серията Витамин С на The Body Shop, се отглеждат на брега на река Амазонка. Берат се на ръка от местните земеделци от село Nunez Cocha в тропическата гора. Плодовете са най-зрели през дъждовния сезон, когато реките са придошли. Всеки плод каму каму съдържа 60 пъти повече витамин C от един портокал. The Body Shop плаща справедлива цена на местните жители. Редовните доходи от събирането на плодове спомагат за намаляване на миграцията на младите хора в столицата на Перу и за запазване на традиционната култура на региона за бъдещите поколения. /az-jenata.bg



Всеки иска да има здрава и красива кожа, но за жителките на големите градове това е сериозно предизвикателство. Отрицателното въздействие на околната среда и бързият ритъм на живота възпрепятстват естествените процеси на регенериране на кожата. Това влошава състоянието и тена ?. Добрата новина е, че можете да върнете сияйния ? вид, само като внесете в ежедневието си няколко полезни навика.ВитаминиВключете много цитрусови плодове в диетата си – портокалите и грейпфрутите са чудесни. Те не са само вкусни, но и невероятно полезни, заради високото съдържание на витамин C. Резултатите от множество научни изследвания потвърждават, че витамин С спомага за подобряване на тена.ВодаПиенето на поне 8 чаши вода на ден е важно, за да се поддържа естествено ниво на хидратация на кожата. Добре хидратираната кожа изглежда здрава. Внедряването на този навик е особено важно за хората, които работят в офис и прекарват по-голямата част от деня, заобиколени от компютри и климатици. Това причинява сериозна дехидратация на кожата.Ежедневна грижаПравилният избор на козметични средства е залог за здраве и красота на кожата. Важно е всекидневно да почиствате кожата много добре и да използвате средства специално за вашия тип кожа. Ако кожата ви има твърде уморен вид, заложете на средства от серията с Витамин С с екстракт от екзотични плодове Каму Каму от The Body Shop.МултимаскингЗа да имате наистина чиста и здрава кожа, е нужно веднъж или два пъти седмично да използвате маска за лице. За отлични резултати, експертите съветват да се възползвате от метода мултимаскинг, при който различните зони се третират с различна маска за лице. Изключително подходящи са маските за лице суперхрани от The Body Shop.Здравословен сънНеслучайно Спящата красавица е толкова красива! Именно по време на сън се активират естествените процеси на обновяване на кожата. Сънят е важен за поддържането на тонуса, еластичността и вида на кожата. Добре е да спите поне 7-8 часа в денонощие.Физическа активностТова е най-добрият съвет за спасение от уморена кожа с нездрав тен! Физическите упражнения стимулират микроциркулацията и подобряват притока на кръв към повърхностните слоеве на кожата. По този начин възстановяват нейната свежест и сияйност.Ммм, авокадоПравилното хранене лекува не само отвътре, но и отвън. Богато на незаменими мастни киселини, витамини А, В и С, авокадото е идеален продукт за красива кожа.Рецепта за гладка кожаНеобходими продукти:Шепа от боровинкиАвокадо – 50 грамаМанго – 50 грамаКаму каму на прах, – 1 с. л.Годжи бери на прах – 1 с. л.Ванилия – ? ч. л.Начин на приготвяне: Поставете всички съставки в блендер и разбъркайте до еднородна консистенция. По желание добавете няколко кубчета лед.Възстановете здравето на кожата сиСтрес на работа? Не му позволявайте да се отрази на кожата ви.Планирайте работния си ден, правете редовни 5-минутни почивки. Хранете се правилно. Балансираната диета ще ви помогне да пестите енергия през целия ден. Движете се! Кратките, но редовни занимания със спорт, значително намаляват стреса.Грижете се за кожата по време на почивните дни и празницитеУпотребявайте алкохолни и кофеинови напитки с мярка! Това ще спаси кожата ви от нежелани възпаления и подпухналост. Ако цяла нощ сте се забавлявали в шумна компания, на сутринта си направете мултивитаминния коктейл от рецептата по-горе. Това ще ви помогне да се възстановите.Чувствате се уморени и раздразнителни? Това е лесно поправимоСтарайте се да спазвате режим на сън и да си лягате по едно и също време всеки ден. Не консумирайте много кофеин след два часа следобед, за да заспите по-лесно вечерта. Водете си дневник и си записвайте всички притеснения и вълнения от деня, за да освободите ума си и да спите спокойно.Вълшебните плодове каму каму от ПеруТези малки, яркооранжеви екзотични плодове, с които са обогатени средствата от серията Витамин С на The Body Shop, се отглеждат на брега на река Амазонка. Берат се на ръка от местните земеделци от село Nunez Cocha в тропическата гора. Плодовете са най-зрели през дъждовния сезон, когато реките са придошли. Всеки плод каму каму съдържа 60 пъти повече витамин C от един портокал. The Body Shop плаща справедлива цена на местните жители. Редовните доходи от събирането на плодове спомагат за намаляване на миграцията на младите хора в столицата на Перу и за запазване на традиционната култура на региона за бъдещите поколения. /az-jenata.bg Днес+ Запази и Сподели