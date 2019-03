Още снимки: test Държавите с най-големи залежи на петрол в света Възобновяемите енергийни източници играят все по-голяма роля на международния пазар, но петролът все още е неговия хегемон. И вероятно ще продължи да бъде и в следващите десетилетия.



През 2018 година глобалната икономика е потребила повече петрол, отколкото когато и да било в историята. Конкретно около 99,3 милиона барела на ден. Прогнозите са този обем да нарасне до 100,8 милиона барела на ден през тази година.



А кои са държавите с най-големи залежи в света? Отговор на този въпрос дават от онлайн платформата How Much в своя инфографика, позовавайки се на данни от World Factbook на ЦРУ.



Безспорен лидер е Венецуела с резерви, равняващи се на 300,9 милиарда барела от суровината. Но дори и тези богати залежи не са способни да спасят икономиката на страната от тежкото положение, в което се намира в момента. А затова допринасят и санкциите, които САЩ въведоха срещу Венецуела. И към днешна дата най-големият пазар за петрола от латиноамериканската страна остава "затворен".



На второ място с най-големи залежи е Саудитска Арабия. Формалният лидер на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) разполага с резерви от 266,5 милиарда барела. Трета след нея е Канада със 169,7 милиарда барела, а след нея е Иран със 158,4 милиарда долара.



В топ 10 на страните с най-големи залежи са още Ирак, Кувейт, Обединените арабски емирства, Русия, Либия и Нигерия.



Освен обемът на залежите друг важен фактор са разходите за добива на петрол и цените, на който държавите износителки го продават. И тъкмо тук става ясно защо за Саудитска Арабия експортът на суровината е толкова важен.



Разходите за добив, както и налозите и разходите за транспорт за арабската държава са най-ниските в сравнение с останалите големи страни износителки. В Саудитска арабия добивът на един барел струва 3 долара, а с добавяне на капиталовите разходи, налозите и останалите разходи цената нараства до 8,98 долара.



От друга страна добивът за Великобритания е най-скъп - 44,33 милиарда долара с всички включени разходи.



Въпреки големите залежи за страни като Венецуела и Канада добивът също излиза доста скъпо. Това най-вече се обославя от геоложките особености на двете страни. Залежите там са на тежък суров петрол или битум (катранени пясъци), а техният добив е доста по-труден и скъп. /money.bg







