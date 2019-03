Още снимки: test Vibrant Vegan Co. и как да получаваме заплата, за да обикаляме света и да пробваме различна храна Откриването на непозната храна и ястия е най-добрата част от пътуването в очите на много хора. А ни плащат за това... О, тогава ще бъде велико! А социално предприятие в Обединеното кралство иска да наеме човек, който да прави точно това - да прекарва времето си в пътуване по света, за да опитва нови храни.



Vibrant Vegan Co. е нова услуга за храни на растителна основа, която работи в тясно сътрудничество с детската благотворителна организация War Child за справяне с детския глад във военни зони по целия свят.



Щастливият кандидат ще получи заплата от 50 хиляди британски лири, като всички разходи за пътуване, настаняване и храна ще бъдат покрити от компанията. Когато към това прибавим и 28 дни годишен отпуск, смятаме, че вече си намерихме мечтаната работа.

За да кандидатстваме за позицията, която компанията предлага, не е нужно да сме вегани, но по време на работа ще трябва да се съсредоточим единствено върху храни с растителни съставки.



Позицията включва до четири месеца в страни като Индия, Китай, Турция, Чили, Мексико и Япония, откриване на нови, екзотични съставки и рецепти, които Vibrant Vegan Co. да включи в своите продукти.



Докато работи по 35 часа на седмица, от кандидата ще се очаква да помогне и за създаването на чуждестранни партньорства, за да може компанията да получава новите съставки, открити по време на пътуването му.



За да кандидатстваме обаче, ще ни е необходим определен стаж. Трябва да сме подходящо квалифицирани с най-малко три години опит в бизнеса с храни или като готвачи. /lifestyle.bg