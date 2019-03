Още снимки: test Is There Still Sex in the City?, "Сексът и градът" и тайните на секса след 50 Съвсем логично ни се струва Кандис Бушнел, която написа книгата "Сексът и градът" без да подозира в какъв тотален хит ще се превърне сериалът по нея, да напише и продължение.



Също толкова логично е вече 60-годишната Бушнел да захване една не толкова популярна, но доста любопитна тема - за секса на дамите над 50-годишна възраст.



Is There Still Sex in the City? ("Има ли още секс в града?") е новият й роман, който предстои да излезе през август тази година. В него тя коментира - по типичния си забавно-хаплив начин, феномени в живота на градската жена: защо все повече млади мъже предпочитат по-възрастни партньорки, какво е да използваш приложения за запознанства, ако си разведена и на 50, какви са процедурите за подмладяване на интимните части и други пиперливи теми.



Няма смисъл да казваме, че чакаме с нетърпение романа на Кандис Бушнел, защото харесваме чувството й за хумор. Харесват го и от Paramount Television, които вече са купили правата за екранизирането му. Бушнел ще напише сценария за пилотния епизод и ще бъде изпълнителен продуцент на сериала. /lifestyle.bg



Съвсем логично ни се струва Кандис Бушнел, която написа книгата "Сексът и градът" без да подозира в какъв тотален хит ще се превърне сериалът по нея, да напише и продължение.Също толкова логично е вече 60-годишната Бушнел да захване една не толкова популярна, но доста любопитна тема - за секса на дамите над 50-годишна възраст.Is There Still Sex in the City? ("Има ли още секс в града?") е новият й роман, който предстои да излезе през август тази година. В него тя коментира - по типичния си забавно-хаплив начин, феномени в живота на градската жена: защо все повече млади мъже предпочитат по-възрастни партньорки, какво е да използваш приложения за запознанства, ако си разведена и на 50, какви са процедурите за подмладяване на интимните части и други пиперливи теми.Няма смисъл да казваме, че чакаме с нетърпение романа на Кандис Бушнел, защото харесваме чувството й за хумор. Харесват го и от Paramount Television, които вече са купили правата за екранизирането му. Бушнел ще напише сценария за пилотния епизод и ще бъде изпълнителен продуцент на сериала. /lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели