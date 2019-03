Още снимки: test Европейски астрономи наблюдаваха директно планета извън Слънчевата система Европейски астрономи направиха първото директно наблюдение на планета извън Слънчевата система, като използваха технология, която комбинира светлина, уловена от няколко телескопа, съобщи в. "Дейли мейл".



Атмосферата на този супер юпитер, който се намира на 129 светлинни години от Земята, се състои от облаци от железни и силикатни частици. За изследването на екзопланети обикновено се използват индиректни методи, поради ослепителната светлина на звездата, около която се движат.



Четири телескопа формират много големия телескоп-интерферометър - Very Large Telescope Interferometer (VLTI) на Европейската южна обсерватория в Паранал, Чили. Приложена е технологията оптична интерферометрия, при която четирите телескопа работят като един. В резултат се получава изобразителна система, способна да различи светлината на планетата от излъчваната от нейната звезда.



Резултатите от изследването са публикувани в сп. "Astronomy and Astrophysics".



Планетата HR8799e е открита през 2010 година. Тя орбитира около звезда в съзвездието Пегас и е доста по-масивна и по-млада от която и да е планета в Слънчевата система.



"Наблюденията показват, че това е газова топка, осветена отвътре от топла светлина, чиито лъчи се прокрадват през тъмни облаци. Около облаците от силикатни и железни частици протича конвекция. В резултат частиците се разпадат и се изсипват във вътрешността. Това е динамична атмосфера на огромна екзопланета, при чието раждане протичат сложни физични и химични процеси, каза Силвестър Лакур от Парижката обсерватория и института "Макс Планк" за извънземна физика.



С помощта на инструмента "Гравити" на много големия телескоп-интерферометър миналата година бе наблюдаван газ, който се завихря със скорост, равняваща се на 30% от тази на светлината, точно пред голямата черна дупка в центъра на нашата галактика.



