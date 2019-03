Още снимки: test Учени откриха марсиански гъби Гъби растат на повърхността на Марс, за която се предполагаше че няма никакъв живот. Това разкриват снимки от планетата, направени от апарата "Opportunity", пише британският "Ескспрес".



Предстои НАСА да потвръди или опровергае откритията на учените.



В изследването са 15 снимки, които се използват като доказателство за наличието на водорасли, лишеи и „марсиански гъби“. Фотографските доказателства за такива форми на живот вероятно ще революционизират нашето разбиране за Марс и живота извън Земята, ако данните бъдат потвърдени.



Д-р Реджина Дас от катедрата по микробиология в училището по природни науки, Индия, която е и един от авторите на изследването споделя: „Няма никакви геоложки или други сили на Земята, които могат да произвеждат седиментни структури, имащи формите на гъби и приличащи на спори на заобикалящата повърхност".



"Всъщност, петнадесет екземпляра са били заснети от NASA, израснали от земята само за три дни", допълва тя, цитирана от fakti.bg. Не е известно как са се появили подобни форми на живот на Марс, но е възможно условията там да са по-подходящи за култивиране на живот под повърхността, отколкото на нея. Твърденията са публикувани в Journal of Astrobiology and Space Science Reviews.



Изследването вероятно ще бъде подложено на интензивна проверка от страна на членовете на научната общност. Редакторите на списанието казват, че шест независими учени и осем старши редактори са били наети да проведат изследването. Някои научни представители от своя страна очаквано са отхвърлили резултатите. Други учени предлагат алтернативно обяснение и казват, че това което е видимо на снимките е форма на железен оксид.



