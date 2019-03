Още снимки: test 12-годишно дете пострада, ударено на пешеходна пътека в София Шофьор удари 12-годишно дете на булевард "Александър Малинов" в столичния квартал "Младост".



Инцидентът е станал на пешеходна пътека, съобщава Фейсбук групата I see you KAT, цитирана от 24 часа. Сигналът е подаден към 16 часа в МВР.



Шофьорът съдейства на полицията, веднага е изпратена и линейка.



Детето е транспортирано към противошокова зала в "Пирогов", но първоначална информация състоянието му е тежко.