Актьори от Game of Thrones в новия филм на Брайън де Палма

Всъщност харесва Николай Костер-Валдау още преди да го видим като Джейми Ланистър в Game of Thrones. Още си спомняме "Ловци на глави" по книгата на Ю Несбьо, както и драмата на Сузане Биер "Втори шанс". Пореден опит да излезе от обувките на Ланистър Костер-Валдау прави в Domino, където му партнира не друга, а Карис ван Хутен ("Червената жрица" Мелисандра от сериала на НВО).



Не сме сигурни дали режиьорът Брайън де Палма ("Белязания", "Пътят на Карлито") случайно е избрал точно тях двамата за главните роли. Факт е обаче, че с интерес чакаме да видим как Николай и Карис се справят с криминалния трилър, в който са полицай, чийто партньор е бил убит и любовницата на убития. Двамата тръгват да издирват мистериозен човек, свързан с убийството, но попадат в мрежа, свързана с ЦРУ и тероризъм в Европа.

В Domino участват още Гай Пиърс, Никълъс Бро, Паприка Стеен. Премиерата е на 31 май.



