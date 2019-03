Още снимки: test Кардиф към ФИФА: Трансферът на Сала е невалиден Отборът на Кардиф е на път да заяви пред ФИФА, че 15-милионната сделка между клуба и Нант за Емилиано Сала е „невалидна“, след като той намери смъртта си в самолетна катастрофа, съобщава доклад. 28-годишният аржентински нападател почина, когато малък самолет се разби над Ламанша на 21 януари – само два дни, след като играчът осъществи трансфера от си от френския Нант.



Според The Daily Telegraph, Сала е подписал договор с Кардиф, който е бил отхвърлен от Висшата лига и е починал преди да бъде подписан нов такъв. Изданието добавя, че има спор относно това дали футболистът се е съгласил да подпише нов контракт. Според информацията, източник близък до Кардиф, казал, че условието на споразумението е било уелските и френските власти да потвърдят, че Сала „е регистриран като играч на Кардиф и неговият международен трансферен сертификат е удостоверен“.



Според източника това не се е случило преди Сала да умре. „Трансферното споразумение между Кардиф и Нант бе обект на няколко условия“, споделя той за The Daily Telegraph. „Ако някоя от двете страни бе недоволна, контрактът щеше да бъде невалиден, без заплащане. Нант предложи тази клауза. Те поискаха стриктни известия за трансфера“, добави той. Според информациите, от Нант ще оспорят, твърдейки, че клубът е завършил всички изисквания по споразумението. Миналият месец Нант отнесе спора с Кардиф относно трансфера до ФИФА.



