Италия подписа сделки с Китай за €2,5 милиарда Италия подписа предварителни споразумения с Китай, които я превръщат в първата държава от Групата на седемте, която се присъединява в китайския инфраструктурен проект "Един пояс, един път".



По време на визитата на държавния глава Си Дзинпин в Рим бяха подписани 30 отделни споразумения, вклчюително 10 с италиански компании. По думите на Луиджи Ди Майо общата им стойност е около €2,5 милиарда, но имат потенциал да достигнат €20 милиарда.



Ето и част от тях:



CDP и Bank of China



Италианската държавна Cassa Depositi e Prestiti (CDP) подписа споразумение с Bank of China за продажбата на т. нар. "панда" облигации - дълг, продаван от чуждестранните дружества на инвеститори в континентален Китай.



CDP ще пусне облигации на стойност 5 милиарда юана ($744,5 милиона). Освен това двете ще съфинансират италиански компании с 4 милиарда юана.



CDP и Snam



CDP и италианската газова компания Snam са подписали меморандум за разбирателство с китайския фонд "Пътя на коприната" за сътрудничество по международни инвестиции в рамките на "Един пояс, един път". Обмисля се кооперация в газовия сектор.



Danieli



Италианският производител на метали Danieli подписа договор за изграждането на част от завод за стомана в Китай, а продукцията ще бъде изнасяна в Азербайджан.



Ansaldo Energia



Ansaldo Energia е подписала сделка с China United Gas Turbine Company за техническо сътрудничество в областта на газовите турбини. Компанията получи договор за €25 милиона за производство на газова турбина и компресори.



Suning



Китайската група за е-търговия Suning, топ акционер във футболния Inter Milan, подписа договор за повишаване на износа от Италия в Китай на различни стоки.



Eni



Италианският енергиен гигант Eni подписа меморандум за разбирателство с Bank of China за кредитна линия.



