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Четири златни медала за българите от Балканиада

25.03.2019 08.27

Четири отличия спечели отборът на БКА – ИКО България на седмото Балканско първенство по карате киокушин за деца, юноши, девойки, мъже, жени и ветерани. В състезанието в гръцкия град Волос се пуснаха около 180 състезатели от Гърция, Турция, Румъния, Сърбия, Черна гора и България. Отборът на БКА – ИКО България взе участие в първенството с десет състезатели, съпроводени от световния шампион Шихан Емил Костов и Сенсей Гергана Апостолова-Костова, които бяха рефери на първенството. Следващо предизвикателство за част от възпитаниците на Шихан Костов е международното първенство за деца, юноши и девойки и световно първенство за мъже и жени, които ще се проведат в края на месец април, в Токио, Япония.

Българските карате извоюваха следните призови места:

Борислав Борисов – СК”КИОКУШИН СИЛИСТРА”- 1-во място, мъже до 90 кг;
Живко Желев – СКК”КУОКУШИН СПИРИТ”Бургас- 1-во място, ветерани над 90 кг;
Събина Жекова – СКК”КУОКУШИН СПИРИТ”Бургас – 1-во място, жени до 55 кг;
Валентин Желев – СКК”КУОКУШИН СПИРИТ”Бургас – 1-во място, ката ЮСВ;

Ния Петрова -СКК”КУОКУШИН СПИРИТ”Бургас – 2-ро място, ката девойки;
Надежда Захариева – СК”ИЧИ ГЕКИ Варна” – 2-ро място, жени до 65 кг;
Димитър Педжуров – СКК”КУОКУШИН СПИРИТ”Бургас- 2-ро място, ветерани над 90 кг;
Александър Атанасов – СК”КИОКУШИН СИЛИСТРА” – 2-ро място, мъже над 90 кг;

Валентин Желев – СКК”КУОКУШИН СПИРИТ”Бургас – 3-то място ЮСВ;
Дилян Иванов – СК”ИЧИ ГЕКИ Варна” – 3-то място, мъже до 80 кг;
Кирил Боев – СК”ИЧИ ГЕКИ Варна” – 3-то място, мъже до 90 кг; /Радио Варна

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