Още снимки: test Четири златни медала за българите от Балканиада Четири отличия спечели отборът на БКА – ИКО България на седмото Балканско първенство по карате киокушин за деца, юноши, девойки, мъже, жени и ветерани. В състезанието в гръцкия град Волос се пуснаха около 180 състезатели от Гърция, Турция, Румъния, Сърбия, Черна гора и България. Отборът на БКА – ИКО България взе участие в първенството с десет състезатели, съпроводени от световния шампион Шихан Емил Костов и Сенсей Гергана Апостолова-Костова, които бяха рефери на първенството. Следващо предизвикателство за част от възпитаниците на Шихан Костов е международното първенство за деца, юноши и девойки и световно първенство за мъже и жени, които ще се проведат в края на месец април, в Токио, Япония.



Българските карате извоюваха следните призови места:



Борислав Борисов – СК”КИОКУШИН СИЛИСТРА”- 1-во място, мъже до 90 кг;

Живко Желев – СКК”КУОКУШИН СПИРИТ”Бургас- 1-во място, ветерани над 90 кг;

Събина Жекова – СКК”КУОКУШИН СПИРИТ”Бургас – 1-во място, жени до 55 кг;

Валентин Желев – СКК”КУОКУШИН СПИРИТ”Бургас – 1-во място, ката ЮСВ;



Ния Петрова -СКК”КУОКУШИН СПИРИТ”Бургас – 2-ро място, ката девойки;

Надежда Захариева – СК”ИЧИ ГЕКИ Варна” – 2-ро място, жени до 65 кг;

Димитър Педжуров – СКК”КУОКУШИН СПИРИТ”Бургас- 2-ро място, ветерани над 90 кг;

Александър Атанасов – СК”КИОКУШИН СИЛИСТРА” – 2-ро място, мъже над 90 кг;



Валентин Желев – СКК”КУОКУШИН СПИРИТ”Бургас – 3-то място ЮСВ;

Дилян Иванов – СК”ИЧИ ГЕКИ Варна” – 3-то място, мъже до 80 кг;

Кирил Боев – СК”ИЧИ ГЕКИ Варна” – 3-то място, мъже до 90 кг; /Радио Варна



Четири отличия спечели отборът на БКА – ИКО България на седмото Балканско първенство по карате киокушин за деца, юноши, девойки, мъже, жени и ветерани. В състезанието в гръцкия град Волос се пуснаха около 180 състезатели от Гърция, Турция, Румъния, Сърбия, Черна гора и България. Отборът на БКА – ИКО България взе участие в първенството с десет състезатели, съпроводени от световния шампион Шихан Емил Костов и Сенсей Гергана Апостолова-Костова, които бяха рефери на първенството. Следващо предизвикателство за част от възпитаниците на Шихан Костов е международното първенство за деца, юноши и девойки и световно първенство за мъже и жени, които ще се проведат в края на месец април, в Токио, Япония.Българските карате извоюваха следните призови места:Борислав Борисов – СК”КИОКУШИН СИЛИСТРА”- 1-во място, мъже до 90 кг;Живко Желев – СКК”КУОКУШИН СПИРИТ”Бургас- 1-во място, ветерани над 90 кг;Събина Жекова – СКК”КУОКУШИН СПИРИТ”Бургас – 1-во място, жени до 55 кг;Валентин Желев – СКК”КУОКУШИН СПИРИТ”Бургас – 1-во място, ката ЮСВ;Ния Петрова -СКК”КУОКУШИН СПИРИТ”Бургас – 2-ро място, ката девойки;Надежда Захариева – СК”ИЧИ ГЕКИ Варна” – 2-ро място, жени до 65 кг;Димитър Педжуров – СКК”КУОКУШИН СПИРИТ”Бургас- 2-ро място, ветерани над 90 кг;Александър Атанасов – СК”КИОКУШИН СИЛИСТРА” – 2-ро място, мъже над 90 кг;Валентин Желев – СКК”КУОКУШИН СПИРИТ”Бургас – 3-то място ЮСВ;Дилян Иванов – СК”ИЧИ ГЕКИ Варна” – 3-то място, мъже до 80 кг;Кирил Боев – СК”ИЧИ ГЕКИ Варна” – 3-то място, мъже до 90 кг; /Радио Варна Днес+ Запази и Сподели



