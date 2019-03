Още снимки: test Спортът по телевизията днес 04:00 Film Plus: Тенис: Miami Open, Маями (WTA Premier Mandatory - повторение)

06:00 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Унгария - Хърватия

06:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Жалгирис - Дарушафака

06:00 Max Sport 3: Футбол: Копа Либертадорес Пенярол - Сан Хосе

07:50 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации обзор от 24 март

08:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Интер - Рапид Виена

08:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Маями

08:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Парма - Удинезе

09:30 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Уелс - Словакия

10:00 Nova Sport: Футбол: Ница - Тулуза, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Виляреал - Спортинг Лисабон

10:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Маями

10:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Валядолид (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив ГО - Царско село, мач от Втора професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Милуоки Бъкс - Кливланд Кавалиърс, мач от НБА, повторение

10:00 Max Sport 2: Баскетбол: Еврокупа УНИКС Казан - Валенсия, втора полуфинална среща

10:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Ювентус - Атлетико Мадрид

11:20 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: България - Черна гора

12:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Обзор

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Ливърпул - Цървена звезда

12:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Маями

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Манчестър Юнайтед, четвъртфинален мач за Купата на Футболната асоциация, повторение

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Рома

12:00 Film Plus: Тенис: Miami Open, Маями (WTA Premier Mandatory - повторение)

12:05 Nova Sport: Футбол: Бордо - Рен, мач от френската Лига 1, повторение

13:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение

14:00 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Шефилд Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСЖ - Наполи

14:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Милано - Панатинайкос

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Кристъл Палас, четвъртфинален мач за Купата на Футболната асоциация, повторение

14:00 Max Sport 3: Футбол: Копа Судамерикана Депортиво Мунисипал - Колон

15:00 Diema Sport: Волейбол: Левски - Нефтохимик, втори четвъртфинален мач от плейофите на Суперлигата, повторение

15:25 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Холандия - Германия

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Барселона, мач от испанската баскетболна лига, повторение

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Борусия Дортмунд - Атлетико Мадрид

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Емполи - Рома

17:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Маями

17:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Локомотив Москва - Порто

18:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Miami Open, Маями (WTA Premier Mandatory)

18:00 Max Sport 3: Футбол: Мейджър Лийг Сокър Ню Ингланд Революшън - Синсинати

18:05 Nova Sport: Футбол: Лил - Монако, мач от френската Лига 1, повторение

18:55 BNT 3: Баскетбол: Берое - Рилски спортист - среща от Националната баскетболна лига пряко предаване от Стара Загора

19:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Маями

19:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Интер

20:00 Nova Sport: Футбол: Уолсол - Барнзли, мач от английската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

21:00 BNT: Студио Футбол

21:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Маями

21:00 Diema Sport: Баскетбол: Шарлът Хорнетс - Бостън Селтикс, мач от НБА, повторение

21:30 Film Plus: Пряко: Тенис: Miami Open, Маями (WTA Premier Mandatory)

21:35 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Черна гора - Англия пряко предаване от Подгорица

21:45 BNT: УЕФА европейски квалификации: Косово - България пряко предаване от Косово

22:00 TV+: Футбол: Ел Класико: Реал /М/ - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Аталанта - Парма

22:15 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение

23:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Маями

23:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение

23:30 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Хъдърсфилд Таун, мач от английската Висша лига, повторение

23:40 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации обзор от 24 март /bukmeikar.com



04:00 Film Plus: Тенис: Miami Open, Маями (WTA Premier Mandatory - повторение)06:00 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Унгария - Хърватия06:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Жалгирис - Дарушафака06:00 Max Sport 3: Футбол: Копа Либертадорес Пенярол - Сан Хосе07:50 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации обзор от 24 март08:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Интер - Рапид Виена08:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Маями08:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение08:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Парма - Удинезе09:30 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Уелс - Словакия10:00 Nova Sport: Футбол: Ница - Тулуза, мач от френската Лига 1, повторение10:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Виляреал - Спортинг Лисабон10:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Маями10:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Валядолид (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)10:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив ГО - Царско село, мач от Втора професионална лига, повторение10:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Милуоки Бъкс - Кливланд Кавалиърс, мач от НБА, повторение10:00 Max Sport 2: Баскетбол: Еврокупа УНИКС Казан - Валенсия, втора полуфинална среща10:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Ювентус - Атлетико Мадрид11:20 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: България - Черна гора12:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Обзор12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Ливърпул - Цървена звезда12:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Маями12:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Манчестър Юнайтед, четвъртфинален мач за Купата на Футболната асоциация, повторение12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Рома12:00 Film Plus: Тенис: Miami Open, Маями (WTA Premier Mandatory - повторение)12:05 Nova Sport: Футбол: Бордо - Рен, мач от френската Лига 1, повторение13:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение14:00 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Шефилд Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСЖ - Наполи14:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Милано - Панатинайкос14:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Кристъл Палас, четвъртфинален мач за Купата на Футболната асоциация, повторение14:00 Max Sport 3: Футбол: Копа Судамерикана Депортиво Мунисипал - Колон15:00 Diema Sport: Волейбол: Левски - Нефтохимик, втори четвъртфинален мач от плейофите на Суперлигата, повторение15:25 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Холандия - Германия16:00 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Барселона, мач от испанската баскетболна лига, повторение16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Борусия Дортмунд - Атлетико Мадрид16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Емполи - Рома17:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Маями17:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Локомотив Москва - Порто18:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Miami Open, Маями (WTA Premier Mandatory)18:00 Max Sport 3: Футбол: Мейджър Лийг Сокър Ню Ингланд Революшън - Синсинати18:05 Nova Sport: Футбол: Лил - Монако, мач от френската Лига 1, повторение18:55 BNT 3: Баскетбол: Берое - Рилски спортист - среща от Националната баскетболна лига пряко предаване от Стара Загора19:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Маями19:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Интер20:00 Nova Sport: Футбол: Уолсол - Барнзли, мач от английската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи21:00 BNT: Студио Футбол21:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Маями21:00 Diema Sport: Баскетбол: Шарлът Хорнетс - Бостън Селтикс, мач от НБА, повторение21:30 Film Plus: Пряко: Тенис: Miami Open, Маями (WTA Premier Mandatory)21:35 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Черна гора - Англия пряко предаване от Подгорица21:45 BNT: УЕФА европейски квалификации: Косово - България пряко предаване от Косово22:00 TV+: Футбол: Ел Класико: Реал /М/ - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Аталанта - Парма22:15 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение23:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Маями23:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение23:30 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Хъдърсфилд Таун, мач от английската Висша лига, повторение23:40 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации обзор от 24 март /bukmeikar.com Днес+ Запази и Сподели