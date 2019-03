Още снимки: test Защо служителите, които не умеят да казват „не“, не успяват Да сте винаги отборен играч и да вдигате ръка, за да получите новите проекти на работа, както и да надминавате очакванията на работодателя си постоянно, ще ви направи много ценен служител.



Трябва обаче да знаете кога да кажете "не". Според Линдзи Полак, автор на книгата "The Remix: How to Lead and Succeed in the Multigenerational Workforce", човек трябва да определи граници колко и какви задачи да върши на работното си място, пише CNN.



По думите на Полак често има ситуации, в които от вас ще се изисква да вършите неща, които не влизат в длъжността ви. Ако се отзовете веднъж, това не е проблем, но не бива да се превръща в рутина.



Последствията от допълнителната работа



Чудесно е да сте човек на действието. Но когато работодателят ви възлага нови и нови задачи, концентрирайки се върху тях, ставате по-малко продуктивни. Така и редовната ви работа изостава. Тук тактичният подход може да не е от полза, тъй като шефът ви няма как да разбере колко натоварени сте всъщност. Кариерните експерти съветват категорично да откажете новата задача или да предупредите работодателя си, че ако се заемете с нея, то останалата ви работа ще остане на заден план.



Бъдете част от решението



Когато отхвърляте проект, не казвайте просто не, а проявете отношение. Можете да предложите друг колега, който би се справил вместо вас или пък ако задачата не е спешна, да кажете кога бихте могли да я поемете.



Съгласете се, но при вашите условия



Не се притеснявайте да попитате за определени условия, ако ви нагърбят с повече работа. Например, ако проектът изисква вашата ангажираност през уикендите, попитайте дали не може да работете дистанционно. Ако работната задача е прекалено обемна, помолете за екип, който да ви съдейства.