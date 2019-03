Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска Лига

08:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Маями

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Каляри - Фиорентина

09:00 Film Plus: Тенис: Белинда Бенчич - Петра Квитова (Dubai Duty Free Tennis Championships, Дубай; WTA Premier - финал, повторение)

09:30 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: България - Черна гора

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сасуоло - Сампдория

10:00 Nova Sport: Футбол: Уолсол - Барнзли, мач от английската Лига 1, повторение

10:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Маями

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Фулъм - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение

10:00 Diema Sport: Волейбол: Левски - Нефтохимик, втори четвъртфинален мач от плейофите на Суперлигата, повторение 12:00 Футбол: Ботев Пловдив - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига, повторение

10:30 Cinemax: "Шаолински футбол", екшън - комедия, Хонг Конг, 2001; реж. Стивън Чоу, със Стивън Чоу, Уей Зао, Ман-Тан Нг, Ин Це, Сесилия Чунг, [12+]

11:00 Film Plus: Футбол: Бетис - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

11:20 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Англия - Чехия

12:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Маями

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Суонси Сити - Манчестър Сити, четвъртфинален мач за Купата на Футболната асоциация, повторение

12:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Баскония - Реал Мадрид

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Аталанта - Киево

12:05 Nova Sport: Футбол: Лион - Монпелие, мач от френската Лига 1, повторение

12:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

13:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Атлетико Мадрид - Ювентус

13:00 Film Plus: Тенис: Miami Open, Маями (WTA Premier Mandatory - повторение)

13:10 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Испания - Норвегия

14:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 36-и епизод, повторение

14:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Гран Канария - Олимпиакос

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Челси, мач от английската Висша лига, повторение

14:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Химки - Макаби Тел Авив

14:00 Max Sport 3: Футбол: Купа на Франция Витр - Нант, четвъртфинален мач за купата на Франция

15:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Шалке - Манчестър Сити

15:25 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации обзор от 23 март

15:50 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Уелс - Словакия пряко предаване от Кардиф

16:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Обзор

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Кристъл Палас, четвъртфинален мач за Купата на Футболната асоциация, повторение

16:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение

16:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Фейенорд - Вилем II

16:00 Diema Sport: Баскетбол: Шарлът Хорнетс - Бостън Селтикс, мач от НБА, повторение

16:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Борусия Дортмунд - Тотнъм

17:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска Лига

18:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Маями

18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Торино - Болоня

18:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Miami Open, Маями (WTA Premier Mandatory)

18:05 Nova Sport: Баскетбол: Манреса - Бургос, мач от испанската баскетболна лига, повторение

18:50 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Унгария - Хърватия пряко предаване от Будапеща

19:00 Ring.BG: Пряко, Волейбол Серия А: Милано - Перуджа

19:30 Ring.BG: Най-великата футболна сцена

20:00 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Маями

20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Парма

20:00 Nova Sport: Футбол: Суонси Сити - Манчестър Сити, четвъртфинален мач за Купата на Футболната асоциация, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:30 Diema Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Барселона, мач от испанската баскетболна лига, директно

20:55 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации обзор от 23 март

21:35 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Холандия - Германия пряко предаване от Амстердам

22:00 Diema Sport 2: Студио "Баскетбол", директно

22:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Маями

22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Наполи - Удинезе

22:25 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно

22:30 Diema Sport 2: Баскетбол: Милуоки Бъкс - Кливланд Кавалиърс, мач от НБА, директно

23:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение

23:15 Nova Sport: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2018-19), 6-и епизод, повторение

