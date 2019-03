Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Борусия Дортмунд - Тотнъм

06:30 Film Plus: Тенис: BNP Paribas Open, Индиън Уелс (WTA Premier Mandatory - полуфинали, повторение)

08:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска лига

08:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Маями

08:00 Diema Sport: Волейбол: Нефтохимик - Левски, първи четвъртфинален мач от плейофите на Суперлигата, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Хъдърсфилд Таун, мач от английската Висша лига, повторение

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А СПАЛ - Рома

09:15 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации обзор от 22 март

09:45 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Англия - Чехия

10:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Байерн Мюнхен - Майнц 05, мач от германската Бундеслига

10:00 Nova Sport: Футбол: Мансфилд Таун - Линкълн Сити, мач от английската Лига 2, повторение

10:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Маями

10:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив ГО - Арда, мач от Втора професионална лига, повторение

11:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Селта /Виго/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

11:35 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: България - Черна гора

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аякс - Реал Мадрид

12:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Маями

12:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Манчестър Юнайтед, четвъртфинален мач за Купата на Футболната асоциация, повторение

12:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Гран Канария - Олимпиакос

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Парма

12:05 Nova Sport: Футбол: Каен - Сент Етиен, мач от френската Лига 1, повторение

13:00 Film Plus: Тенис: Miami Open, Маями (WTA Premier Mandatory - повторение)

14:00 Nova Sport: Футбол: Лил - Монако, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Тотнъм - Борусия Дортмунд

14:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Венло - ПСВ Айндховен

14:00 Max Sport 2: Баскетбол: Еврокупа УНИКС Казан - Валенсия, втора полуфинална среща

14:00 Max Sport 3: Футбол: Купа на Франция Лион - Каен, четвъртфинален мач за купата на Франция

14:30 Diema Sport 2: Футбол: Уолсол - Барнзли, мач от английската Лига 1, директно

15:20 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации обзор от 22 март

15:50 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Грузия - Швейцария пряко предаване от Тбилиси

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

16:00 Nova Sport: Футбол: Бордо - Рен, мач от френската Лига 1, повторение

16:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение

16:00 Max Sport 2: Баскетбол: Еврокупа Морабанк Андора - Алба Берлин, втора полуфинална среща

16:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Реал Мадрид - Аякс

17:00 Diema Sport 2: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2018-19), 6-и епизод, повторение

17:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска лига

17:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Маями

18:00 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно

18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Дженоа - Ювентус

18:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Miami Open, Маями (WTA Premier Mandatory)

18:05 Nova Sport: Футбол: Ница - Тулуза, мач от френската Лига 1, повторение

18:30 Diema Sport 2: Волейбол: Левски - Нефтохимик, втори четвъртфинален мач от плейофите на Суперлигата, директно

18:50 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Швеция - Румъния пряко предаване от Солна

19:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Маями

19:00 Diema Sport: Баскетбол: Манреса - Бургос, мач от испанската баскетболна лига, директно

20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сасуоло - Сампдория

20:00 Nova Sport: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Манчестър Юнайтед, четвъртфинален мач за Купата на Футболната асоциация, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:30 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно

20:55 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации обзор от 22 март

21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 36-и епизод, повторение

21:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Маями

21:30 Ring.BG: Най-великата футболна сцена

21:35 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Испания - Норвегия пряко предаване от Валенсия

22:00 Diema Sport: Волейбол: Левски - Нефтохимик, втори четвъртфинален мач от плейофите на Суперлигата, повторение

22:00 Max Sport 3: Футбол: Копа Судамерикана КА Унион - Индепендиенте Вале

23:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Маями

23:40 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации обзор от 22 март /bukmeikar.com



