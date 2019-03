Още снимки: test Кой иска да докаже, че Земята е плоска Главата ни все още не побира това как е възможно в XXI век да има хора, които съвсем искрено вярват, че Земята е плоска. Още по-шокиращото е, че въпросната конспиративна теория печели все повече и повече почитатели. Няколко от тях най-накрая решават да докажат истинността й, като планират експедиция до "края на Земята" - Антарктида.



"Всичко, което трябва да направим, за да приключим този дебат, е да стигнем до брега на Антарктида", казва убеденият плоскоземец Джей Деказби. Той пояснява, че експедицията има за цел да обиколи Антарктида по вода, като с това ще е достигнала до всички краища на Земята.



Популярният актьор и YouTube звезда Логан Пол наскоро пусна противоречивия си документален филм The Flat Earth: To The Edge And Back, а сега заяви, че и той ще се включи в експедицията като заклет плоскоземец.



Все още не ни е ясно дали Пол е сериозен във вярванията си, или просто взима на подбив привържениците на конспиративната теория.



И докато чакаме да видим дали тази експедиция ще се осъществи, поглеждаме към сайта на Обществото за плоска Земя Flat Earth Society.



А там е обяснено, че цялата Антарктида е заобиколена от огромна стена от сняг и лед, висока около 45 метра, която предпазва жителите на Земята от опасността да паднат от края й...



