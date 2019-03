Още снимки: test Катастрофиралите Boeing били без 2 системи за безопасност, за които компанията искала доплащане Катастрофиралите Boeing 737 Max в Етиопия и Индонезия не са били оборудвани с ценна система за безопасност, за която компанията-производител е искала допълнително плащане, разкрива The New York Times.



Подобно на автомобилите, и при самолетите разликата в цената между базовите модели и тези, които имат всички възможни допълнителни екстри, може да е огромна. Някои от тях може да са просто са комфорт, като по-хубави седалки, допълнителни тоалетни и други. Но други включват системи за комуникация, навигация и сигурност.



Някои авиолинии, особено нискобюджетните като индонезийската Lion Air, чийто Boeing се разби, избират да не ги купят - а регулаторите не ги задължават.



След двата трагични инцидента Boeing обещава една от тези системи за сигурност да бъде включена в стандартния пакет.



Конкретната причина за катастрофите все още не е ясна. Но разследващите проверяват дали нова програма, която трябва да предотврати спиране на работа на двигателите при твърде рязко изкачване, не е виновна.Тази система получава данни от два сензора, които определят накъде сочи носа на самолета. Когато тя засече, че самолетът се издига с ъгъл над безопасния, тя автоматично натиска носа на машината надолу.



И тук идват допълнителните системи, за които компанията иска да се доплати. Едната показва на екрана данните от двата сензора, а другата е просто лампа, която светва, когато те показват противоречащи си данни. Именно лампата скоро ще стане стандартна добавка към всички самолети.



В момента системата, която определя дали самолетът не се изкачва опасно бързо, чете данни само от един сензор, което оставя системата уязвима. Една от най-разпространените теории е, че при катастрофата на самолет на Lion Air датчикът е подавал грешна информация, което е запратило самолета към земята.



От Boeing обещават, че след софтуерно обновление системата ще чете данни и от двата сензора и ако има значително разминаване, ще се изключва.



Самата лампа ще може да предупреждава и пилотите, и тези, които поддържат самолета, че има проблем. Така пилотите ще бъдат готови бързо да изключат системата в случай на проблем.



Дори втори пожарогасител струва допълнително



Допълнителните екстри на Boeing 737 Max 8 могат да струват между $800 хил. и $2 милиона, или около 5% от крайната цена на самолета. Компанията иска да бъде доплатено и за втори пожарогасител в товарното отделение./money.bg

Катастрофиралите Boeing 737 Max в Етиопия и Индонезия не са били оборудвани с ценна система за безопасност, за която компанията-производител е искала допълнително плащане, разкрива The New York Times.Подобно на автомобилите, и при самолетите разликата в цената между базовите модели и тези, които имат всички възможни допълнителни екстри, може да е огромна. Някои от тях може да са просто са комфорт, като по-хубави седалки, допълнителни тоалетни и други. Но други включват системи за комуникация, навигация и сигурност.Някои авиолинии, особено нискобюджетните като индонезийската Lion Air, чийто Boeing се разби, избират да не ги купят - а регулаторите не ги задължават.След двата трагични инцидента Boeing обещава една от тези системи за сигурност да бъде включена в стандартния пакет.Конкретната причина за катастрофите все още не е ясна. Но разследващите проверяват дали нова програма, която трябва да предотврати спиране на работа на двигателите при твърде рязко изкачване, не е виновна.Тази система получава данни от два сензора, които определят накъде сочи носа на самолета. Когато тя засече, че самолетът се издига с ъгъл над безопасния, тя автоматично натиска носа на машината надолу.И тук идват допълнителните системи, за които компанията иска да се доплати. Едната показва на екрана данните от двата сензора, а другата е просто лампа, която светва, когато те показват противоречащи си данни. Именно лампата скоро ще стане стандартна добавка към всички самолети.В момента системата, която определя дали самолетът не се изкачва опасно бързо, чете данни само от един сензор, което оставя системата уязвима. Една от най-разпространените теории е, че при катастрофата на самолет на Lion Air датчикът е подавал грешна информация, което е запратило самолета към земята.От Boeing обещават, че след софтуерно обновление системата ще чете данни и от двата сензора и ако има значително разминаване, ще се изключва.Самата лампа ще може да предупреждава и пилотите, и тези, които поддържат самолета, че има проблем. Така пилотите ще бъдат готови бързо да изключат системата в случай на проблем.Дори втори пожарогасител струва допълнителноДопълнителните екстри на Boeing 737 Max 8 могат да струват между $800 хил. и $2 милиона, или около 5% от крайната цена на самолета. Компанията иска да бъде доплатено и за втори пожарогасител в товарното отделение./money.bg Днес+ Запази и Сподели