Спортът по телевизията днес

04:00 Film Plus: Тенис: BNP Paribas Open, Индиън Уелс (WTA Premier Mandatory - четвъртфинали, повторение)

06:00 Eurosport 2: Футбол: Германия - Франция, приятелски мач до 21 години

06:00 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Белгия - Русия

06:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Реал Мадрид - Аякс

07:20 Diema Sport 2: Футбол: Милуол - Брайтън & Хоув Албиън, четвъртфинален мач за Купата на Футболната асоциация, повторение

08:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Цюрих - Наполи

08:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Маями

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Интер

08:30 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации обзор от 21 март

10:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 36-и епизод, повторение

10:00 Max Sport 3: Футбол: Копа Либертадорес Пенярол - Сан Хосе

10:00 Nova Sport: Футбол: Бордо - Рен, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Арсенал - БАТЕ Борисов

10:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Маями

10:00 Film Plus: Футбол: Атлетик /Б/ - Атлетико /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

11:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 35-и епизод, повторение

11:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига, повторение

11:50 BNT 3: Тенис-турнир от сериите АТР 250, Марсилия: Михаил Кукушкин /Казахстан/ - Стефанос Циципас /Гърция/ - финал

12:00 Film Plus: Футбол: Примера Дивисион - обзор на изминалия кръг

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Порто - Галатасарай

12:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Маями

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Каляри - Фиорентина

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Мурсия - Сарагоса, мач от испанската баскетболна лига, повторение

12:30 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Байерн Мюнхен - Барселона

13:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

13:30 Film Plus: Тенис: Miami Open, Маями (WTA Premier Mandatory - повторение)

14:00 Diema Sport 2: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2018-19), 6-и епизод, повторение

14:00 Nova Sport: Футбол: Лион - Монпелие, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСВ Айндховен - Тотнъм

14:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Аз Алкмаар - Аякс

14:00 Max Sport 3: Футбол: Купа на Франция Рен - Орлеан, четвъртфинален мач за купата на Франция

14:30 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Будучност - Анадолу Ефес

15:00 Diema Sport: Волейбол: Нефтохимик - Левски, първи четвъртфинален мач от плейофите на Суперлигата, повторение

15:10 BNT 3: Футбол: Германия - Сърбия - приятелска среща

16:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор

16:00 Nova Sport: Футбол: Стоук Сити - Рединг, мач от Чемпиъншип, повторение

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Порто - Галатасарай

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Хъдърсфилд Таун, мач от английската Висша лига, повторение

16:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Манчестър Сити - Шалке 04

17:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Маями

17:50 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации обзор от 21 март

18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Екстра Калчо"

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Барселона - Интер

18:00 Diema Sport: Баскетбол: Бостън Селтикс - Атланта Хоукс, мач от НБА, повторение

18:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

18:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Miami Open, Маями (WTA Premier Mandatory)

18:05 Nova Sport: Футбол: Суонси Сити - Манчестър Сити, четвъртфинален мач за Купата на Футболната асоциация, повторение

18:20 BNT: Студио Футбол

18:20 BNT 3: Студио Футбол

18:30 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

18:30 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "Стоичков - великият номер 8 на Барса" , документален филм

19:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Химки - Макаби Тел Авив

19:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Маями

19:00 BNT: УЕФА Европейски квалификации: България - Черна гора пряко предаване от Националния стадион "Васил Левски"

19:00 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: България - Черна гора пряко предаване от Националния стадион "Васил Левски"

19:30 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение

20:00 Max Sport 3: Баскетбол: Евролига Жалгирис - Дарушафака

20:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:50 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

21:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Маями

21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:30 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Баскония - Реал Мадрид

21:35 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Англия - Чехия пряко предаване от Брюксел

22:00 TV+: Футбол: Примера Дивисион - обзор на изминалия кръг

22:00 Max Sport 3: Футбол: Копа Судамерикана Депортиво Мунисипал - Колон

22:15 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Шефилд Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение

23:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Маями

23:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение

23:15 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

