Още снимки: test Мила Кунис и Аштън Къчър – история, която ни кара да мечтаем Те са една от най-солидните и влюбени двойки на шоу-бизнеса. Вече повече от седем години Мила Кунис и Аштън Къчър изживяват перфектната любов. История, в която има за какво да се мечтае …



Познанството им е доста дълго. В края на 90-те години, когато започнаха да се снимат в поредицата “That ’70s Show” и да играят съответно ролите на Джаки и Келсо, Мила Кунис и Аштън Къчър бяха далеч от това да подозират, че фиктивното в крайна сметка ще стане реалност. И може да се каже, че им бе необходимо време. Актьорите лудо се влюбват почти петнадесет години след първата им среща, когато са на 14 и 19 г.



Преди това Мила Кунис и Аштън Къчър бяха просто приятели, бивши звезди, които не можеха да си представят, че един ден ще се влюбят един в друг. “Да, в шоуто се целувахме без чувства. Това е най-странната история и никой не иска да повярва, но това е самата истината. Нямаше нищо между нас, беше напълно банално”, казва актрисата през юли 2018 г. в шоуто “WTF Podcast with Marc Maron”, припомняйки си годините на “That ’70s Show”. Трябва да се каже, че по онова време те не са били свободни. Мила Кунис споделяше живота си с Маколи Кълкин в периода от 2002 до 2010 г., а Аштън Къчър живееше с Деми Мур от 2003 г. до разрушителния им развод през 2011 година. ” Никога нямаше да сме заедно, ако и двамата не бяхме преживели това, през което преминахме, за да станем хората, които бяхме, когато се срещнахме отново“, добавя мъдро Мила Кунис.



Именно в началото на 2012 г. бъдещата двойка случайно се среща на събитие в Лос Анджелис. Отново в шоуто на Марк Марон актрисата си спомня, че първа е „оглеждала“ Аштън Къчър, без да знае, че е той. “Бях зад кулисите на церемония по награждаването, когато видях един много красив мъж отзад. Казах си: “Какъв изваян джентълмен, жесток е”. Вече бях свободна. После се обърнах и си казах: “О, Боже, това е Къч!” За мен беше много странно да го гледам и след това да разбера, че това е някой, когото винаги съм познавала” разказва още тя.



В същото това интервю Мила Кунис разкрива, че двамата приятели са започнали “лека, неангажираща” връзка. “Снимах филм, наречен “Friends With Benefits”. Той направи подобен филм: “Sex Friends”. Изживявахме това, което се случваше в нашите филми, като казвахме: “Да се ??забавляваме, и двамата сме свободни, имаме доверие един на друг, всичко е наред”. Никой от нас не искаше нищо сложно. Добре, супер. Така правехме в продължение на три месеца. И както в нашите филми, един от нас беше погълнат от чувствата си”, изпусна се тя. След като научила, че Аштън Къчър се среща с друга жена, Мила Кунис почувствала, как “я свива стомаха”. Когато е разбрала че се влюбва, тя обяснила на актьора, че иска да се дистанцира за да не бъде “наранена”. На следващия ден Аштън е отишъл при нея и й предложил да заживеят заедно. Две години по-късно двамата се сгодяват, а на следващата година се женят.



Днес, седем години по-късно, след началото на тяхната красива история, те формират една от най-здравите и влюбени двойки на шоубизнеса. Родители на малката Уайът (4 години и половина) и прекрасния Димитри (2 години и половина), Мила Кунис и Аштън Къчър, които никога не се опитват да скрият щастието си щом се появи такава възможност, прекарват спокойни дни. Едно нещо е сигурно, продължават да ни карат да мечтаем. /БГНЕС Те са една от най-солидните и влюбени двойки на шоу-бизнеса. Вече повече от седем години Мила Кунис и Аштън Къчър изживяват перфектната любов. История, в която има за какво да се мечтае …Познанството им е доста дълго. В края на 90-те години, когато започнаха да се снимат в поредицата “That ’70s Show” и да играят съответно ролите на Джаки и Келсо, Мила Кунис и Аштън Къчър бяха далеч от това да подозират, че фиктивното в крайна сметка ще стане реалност. И може да се каже, че им бе необходимо време. Актьорите лудо се влюбват почти петнадесет години след първата им среща, когато са на 14 и 19 г.Преди това Мила Кунис и Аштън Къчър бяха просто приятели, бивши звезди, които не можеха да си представят, че един ден ще се влюбят един в друг. “Да, в шоуто се целувахме без чувства. Това е най-странната история и никой не иска да повярва, но това е самата истината. Нямаше нищо между нас, беше напълно банално”, казва актрисата през юли 2018 г. в шоуто “WTF Podcast with Marc Maron”, припомняйки си годините на “That ’70s Show”. Трябва да се каже, че по онова време те не са били свободни. Мила Кунис споделяше живота си с Маколи Кълкин в периода от 2002 до 2010 г., а Аштън Къчър живееше с Деми Мур от 2003 г. до разрушителния им развод през 2011 година. ” Никога нямаше да сме заедно, ако и двамата не бяхме преживели това, през което преминахме, за да станем хората, които бяхме, когато се срещнахме отново“, добавя мъдро Мила Кунис.Именно в началото на 2012 г. бъдещата двойка случайно се среща на събитие в Лос Анджелис. Отново в шоуто на Марк Марон актрисата си спомня, че първа е „оглеждала“ Аштън Къчър, без да знае, че е той. “Бях зад кулисите на церемония по награждаването, когато видях един много красив мъж отзад. Казах си: “Какъв изваян джентълмен, жесток е”. Вече бях свободна. После се обърнах и си казах: “О, Боже, това е Къч!” За мен беше много странно да го гледам и след това да разбера, че това е някой, когото винаги съм познавала” разказва още тя.В същото това интервю Мила Кунис разкрива, че двамата приятели са започнали “лека, неангажираща” връзка. “Снимах филм, наречен “Friends With Benefits”. Той направи подобен филм: “Sex Friends”. Изживявахме това, което се случваше в нашите филми, като казвахме: “Да се ??забавляваме, и двамата сме свободни, имаме доверие един на друг, всичко е наред”. Никой от нас не искаше нищо сложно. Добре, супер. Така правехме в продължение на три месеца. И както в нашите филми, един от нас беше погълнат от чувствата си”, изпусна се тя. След като научила, че Аштън Къчър се среща с друга жена, Мила Кунис почувствала, как “я свива стомаха”. Когато е разбрала че се влюбва, тя обяснила на актьора, че иска да се дистанцира за да не бъде “наранена”. На следващия ден Аштън е отишъл при нея и й предложил да заживеят заедно. Две години по-късно двамата се сгодяват, а на следващата година се женят.Днес, седем години по-късно, след началото на тяхната красива история, те формират една от най-здравите и влюбени двойки на шоубизнеса. Родители на малката Уайът (4 години и половина) и прекрасния Димитри (2 години и половина), Мила Кунис и Аштън Къчър, които никога не се опитват да скрият щастието си щом се появи такава възможност, прекарват спокойни дни. Едно нещо е сигурно, продължават да ни карат да мечтаем. /БГНЕС Днес+ Запази и Сподели