Мрежа от смартфони ще работи без оператори Проектът за първия в света смартфон с разпределена връзка Volk One набира финансиране с ранни резервации. Разработчиците обещават, че доставките на устройствата ще започнат през декември т.г.



Смартфоните Volk One заедно с доставяните с тях рутери, които служат и за безжични зарядни, формират разпределена мрежа Volk Fi. Рутерите се свързват към интернет посредством Wi-Fi или чрез Ethernet кабел, а смартфоните на свой ред се свързват към рутера.



Дори ако няма рутер, Volk One може да намери подобен смартфон и да предава данни чрез него. По такъв начин, при наличие на дадено място на достатъчно голям брой потребители на Volk One, те формират собствена мрежа за предаване на данни, която работи независимо от интернет и от телеком операторите, предоставяйки безплатна услуга.



Смартфоните Volk One могат да улавят сигнал от рутера или друг смартфон от същия вид на разстояние от няколко мили, благодарение на ново радиоборудване, отбелязват разработчиците.



Едно от ключовите предимства на подобна мрежа е, че нейните потребители няма да плащат за комуникационните услуги. Гласовите разговори и SMS съобщенията ще бъдат напълно безплатни.



Що се отнася до предаването на данни, потребителите могат да използват такъв обем данни, какъвто са предали с помощта на своя смартфон към други потребители в мрежата, плюс още 5 гигабайта. След изчерпване на този лимит, трафикът ще се таксува по 1 долар за гигабайт.



Мрежата Volk Fi работи без SIM карти, но в смартфона може да се постави обикновена карта от телеком оператор. Независимо от това дали има карта или не, Volk One винаги ще се обръща първо към разпределената мрежа.



Според авторите на проекта, Volk Fi е сигурна, достъпна за всеки мрежа, която не подлежи на цензура. Освен това, за разлика от обикновените мобилни мрежи, които се затормозяват при нарастване на броя потребители, Volk Fi започва да работи по-бързо с включване на нови устройства към нея. Предвидена е също възможност за разговори и съобщения към други мрежи.



Процедурата за поръчка на смартфон обаче е малко сложна, тъй като за нормална работа на разпределената мрежа е необходима определена плътност на потребителите в дадена местност. Ето защо поръчката на Volk One става с покана в социална мрежа или по имейл от потребител, който вече се е включил в проекта.



Към момента достъп на Volk One към интернет се поддържа само в Северна и Южна Америка, Австралия и на острови в Тихия океан. Гласови разговори и SMS-и към други мрежи са възможни в САЩ, Канада и Мексико, но разработчиците обещават да разширят броя на страните. Пренасяне на номера се поддържа само в САЩ, а самият смартфон струва $394 или $494 в зависимост от обема на паметта./technews.bg

