Disney приключи поглъщането на 21th Century Fox за $71 милиарда Мики Маус и семейство Симпсън вече живеят в една и съща корпоративна къща. Компанията Walt Disney завърши поглъщането на 21th Century Fox. Цента на придобиването е $71 милиарда. Сега на Disney принадлежат киностудията 20th Century Fox, продуцентската компания и телевизионния канал Fox, кабелните мрежи FX и National Geographic.



Споразумението за купуването на активите на Рупърт Мърдок бе сключено през 2017 г, тогава за тях бяха предложени $52 милиарда.



През юни 2018 г. предложението бе подобрено до 71,3 милиарда. При това активите, които според споразумението не преминават в разпореждане на Disney, трябваше да бъдат отделени в отделна компания Fox Corporation. Тя бе създадена, като включва в себе си телевизионните канали Fox News и Fox Sports и други тв станции. Във вторник Fox Corporation обяви, че окончателно се е отделила от медиахолдинга 21st Century Fox и става самостоятелна публична компания, търгувана на бросата.



Тази сделка открива пътя на Disney за пускането на собствена стрийминг Disney Plus до края на тази година.



Чрез закупуването на създателя на The Simpsons и X-Men, Disney се стреми да се конкурира по-добре с технологичните лидери в индустрията като Amazon и Netflix.



Холдингът се нуждае от нови телевизионни предавания и филми, за да убеди зрителите да се регистрират и да платят за още една стрийминг услуга. В нея вече има класическите анимационни филми на Disney, Star Wars, Pixar, някои герои на Marvel. С Fox, Disney може да добави X-Men и Deadpool на Marvel, както и програми, показвани на Fox канали като FX Networks и National Geographic. Сред новите проектите на Fox са и "Американци", "Това сме ние" и "Модерното семейство".



