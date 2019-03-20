Още снимки: test Обрат: България без Десподов срещу Черна гора и Косово Кирил Десподов няма да вземе участие в срещата на националния отбор с Черна гора от европейските футболни квалификации.



Крилото на италианския Каляри бе освободен от лагера на тима. Футболистът не е възстановен от травма, получена в клубния му тим.



На негово място няма да бъде викан заместник, а националите ни ще посрещнат първия си съперник със следната група от 23-ма футболисти.



Ето и кои са те: Николай Михайлов, Пламен Илиев, Димитър Евтимов, Николай Бодуров, Валентин Антов, Васил Божиков, Камен Хаджиев, Страхил Попов, Антон Недялков, Петър Занев, Радослав Кирилов, Георги Костадинов, Кристиян Малинов, Симеон Славчев, Ивайло Чочев, Тодор Неделев, Антонио Вутов, Николай Димитров, Галин Иванов, Мартин Минчев, Радослав Василев, Ивелин Попов, Спас Делев. /topsport.bg Кирил Десподов няма да вземе участие в срещата на националния отбор с Черна гора от европейските футболни квалификации.Крилото на италианския Каляри бе освободен от лагера на тима. Футболистът не е възстановен от травма, получена в клубния му тим.На негово място няма да бъде викан заместник, а националите ни ще посрещнат първия си съперник със следната група от 23-ма футболисти.Ето и кои са те: Николай Михайлов, Пламен Илиев, Димитър Евтимов, Николай Бодуров, Валентин Антов, Васил Божиков, Камен Хаджиев, Страхил Попов, Антон Недялков, Петър Занев, Радослав Кирилов, Георги Костадинов, Кристиян Малинов, Симеон Славчев, Ивайло Чочев, Тодор Неделев, Антонио Вутов, Николай Димитров, Галин Иванов, Мартин Минчев, Радослав Василев, Ивелин Попов, Спас Делев. /topsport.bg Днес+ Запази и Сподели



