Още снимки:
test

Обрат: България без Десподов срещу Черна гора и Косово

20.03.2019 12.40

Кирил Десподов няма да вземе участие в срещата на националния отбор с Черна гора от европейските футболни квалификации.

Крилото на италианския Каляри бе освободен от лагера на тима. Футболистът не е възстановен от травма, получена в клубния му тим.

На негово място няма да бъде викан заместник, а националите ни ще посрещнат първия си съперник със следната група от 23-ма футболисти.

Ето и кои са те: Николай Михайлов, Пламен Илиев, Димитър Евтимов, Николай Бодуров, Валентин Антов, Васил Божиков, Камен Хаджиев, Страхил Попов, Антон Недялков, Петър Занев, Радослав Кирилов, Георги Костадинов, Кристиян Малинов, Симеон Славчев, Ивайло Чочев, Тодор Неделев, Антонио Вутов, Николай Димитров, Галин Иванов, Мартин Минчев, Радослав Василев, Ивелин Попов, Спас Делев. /topsport.bg

Днес+

Запази и Сподели
Коментирай статията

Коментирай статията
Последни от Спорт
13:34
Съдът в Лозана нареди на УЕФА да спре разследването срещу ПСЖ
12:45
Бойното кръщение на Любослав Пенев
12:40
Обрат: България без Десподов срещу Черна гора и Косово
09:55
Голдън Стейт победи Минесота без затруднения
08:18
Спортът по телевизията днес
19 март 2019 г.
17:20
Алберт Попов и Ивайло Борисов са спортист и треньор №1 за януари
17:11
Даниел Иванов продължава победния си ход в Осака
16:35
Хиршер призна, че може да се откаже от ските
14:18
Дерменджиев се заема лично с Кабрал
14:09
7 футболисти от Първа лига са приоритет за лятната селекция в Левски
13:04
8-годишно бездомно момче, избягало от "Боко Харам", стана шампион по шахмат в САЩ
12:52
Французин свири мача с Черна гора
10:40
В Черна гора се надяват Стеван Йоветич да е готов за мача с България
10:36
Венцеслав Стефанов: Очаквайте голям изходящ трансфер от Славия
09:22
Националите с първа тренировка
09:17
Григор Димитров срещу Лопес или Пер
08:55
Дирк Новицки задмина легендарния Уилт Чембърлейн
08:30
Спортът по телевизията днес
18 март 2019 г.
20:08
УЕФА и грандовете обсъждат нов формат на Шампионската лига
19:46
„Уембли“ ще почете жертвите на атентата в Нова Зеландия
15:02
Суарес пропуска две седмици, но ще бъде готов за двубоя с Юнайтед
14:48
Сензацията Андрееску влезе в Топ 30 на женския тенис
14:27
УЕФА започна разследване срещу Роналдо
13:36
България на девето място в класирането по медали на Световното по биатлон
13:30
Осма победа за Аоияма в Осака

Още новини >>    

Най-четени от Спорт

Избор на редактора

Съдът в Лозана нареди на УЕФА да спре разследването срещу ПСЖ

Обрат: България без Десподов срещу Черна гора и Косово

Спортът по телевизията днес

Алберт Попов и Ивайло Борисов са спортист и треньор №1 за януари

Французин свири мача с Черна гора

Венцеслав Стефанов: Очаквайте голям изходящ трансфер от Славия

Спортът по телевизията днес

УЕФА и грандовете обсъждат нов формат на Шампионската лига

Още новини >>    
Последни видео новини
Цветанов за Борисов: Цененият фактор за стабилността в Европа Доц. Веселка Тончева: Да не забравяме корена си