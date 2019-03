Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: БАТЕ Борисов - Арсенал

08:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Кристъл Палас, четвъртфинален мач за Купата на Футболната асоциация, повторение

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Аталанта - Киево

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Хъдърсфилд Таун, мач от английската Висша лига, повторение

10:00 Max Sport 3: Футбол: Копа Либертадорес Палмейрас - Мелгар

10:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Спортинг Лисабон - Виляреал

10:00 Film Plus: Футбол: Еспаньол - Севиля (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Бенфика - Байерн Мюнхен

12:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Фенербахче - Будучност

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Наполи - Удинезе

12:05 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Шефилд Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение

12:30 BNT 3: Тенис-турнир от сериите АТР 250, Марсилия: Михаил Кукушкин /Казахстан/ - Юго Умбер /Франция/ - полуфинална среща

12:30 Max Sport 2: Баскетбол: Еврокупа Алба Берлин - Морабанк Андора, първа полуфинална среща

13:00 Diema Sport: Баскетбол: Бостън Селтикс - Атланта Хоукс, мач от НБА, повторение

13:30 Film Plus: Тенис: Ифан Уан - София Кенин (Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC, Акапулко (WTA International - финал, повторение)

14:00 Nova Sport: Футбол: Каен - Сент Етиен, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Йънг Бойс - Манчестър Юнайтед

14:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Барселона - Гран Канария

14:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Байерн Мюнхен - Майнц 05, мач от германската Бундеслига

14:30 Max Sport 2: Баскетбол: Еврокупа Валенсия - УНИКС Казан, първа полуфинална среща

15:50 Film Plus: Тенис: Алисън ван Уитванк - Маркета Вондрусова (Hungarian Ladies Open, Будапеща; WTA International - финал, повторение)

16:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Индиън Уелс Обзор на турнира

16:00 Diema Sport 2: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2018-19), 6-и епизод, повторение

16:00 Nova Sport: Футбол: Донкастър Роувърс - Барнзли, мач от английската Лига 1, повторение

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Манчестър Сити - Олимпик Лион

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А СПАЛ - Рома

17:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 34-и епизод, повторение

17:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Маями

17:30 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2018-19), 30-и епизод

18:00 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Тотнъм - Барселона

18:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение

18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Парма

18:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Miami Open, Маями (WTA Premier Mandatory)

18:05 Nova Sport: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Манчестър Юнайтед, четвъртфинален мач за Купата на Футболната асоциация, повторение

18:30 Diema Sport 2: Волейбол: Нефтохимик - Левски, първи четвъртфинален мач от плейофите на Суперлигата, директно

18:40 BNT 3: Футбол: Динамо /Киев/ - Челси - среща-реванш от 1/8-финалите на турнира "Лига Европа"

19:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Маями

19:15 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Дарушафака - Химки

20:00 Ring.BG: Най-великата футболна сцена

20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 36-и епизод, директно

20:00 Max Sport 3: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор

20:30 BNT 3: Обзор "Лига Европа"

20:30 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно

21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Маями

21:00 Max Sport 3: Баскетбол: Евролига Панатинайкос - Баскония

21:30 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

21:35 BNT 3: Футбол: Германия - Сърбия - приятелска среща пряко предаване от Волфсбург

22:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Реал Мадрид - Милано

22:00 TV+: Футбол: Реал /М/ - Селта /Виго/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

22:00 Diema Sport: Волейбол: Нефтохимик - Левски, първи четвъртфинален мач от плейофите на Суперлигата, повторение

22:15 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Естудиантес, мач от испанската баскетболна лига, повторение

23:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Обзор

23:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Маями

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Милуол - Брайтън & Хоув Албиън, четвъртфинален мач за Купата на Футболната асоциация, повторение

23:40 BNT 3: Футбол: Арсенал - Рен - среща-реванш от 1/8-финалите на турнира "Лига Европа"

23:50 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"