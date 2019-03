Още снимки: test Иво Христов оглави Стратегическия съвет при президента Стратегически съвет се създава при държавния глава Румен Радев, съобщиха от Администрацията на президента.



Държавният глава Румен Радев създава Стратегически съвет към президента на Републиката. Издеден е указ. Стратегическият съвет е консултативен орган, работещ на обществени начала при президента на Република България и има за цел изготвянето на документи със стратегическо значение, позиции, становища, анализи и др.



Председател на Стратегическия съвет при президента е началникът на кабинета на държавния глава, Иво Христов.



Иво Христов е роден на 8 октомври 1970 г. в Истанбул. Завършва средното си образование в "Athenee Royale" в Брюксел през 1988 г., а висшето си юридическо образование в Софийски университет "Св. Климент Охридски".



Преводач на множество романи на Ромен Гари, Маргьорит Дюрас, Андре Жид, Филип Джиан, Тонино Бенакиста.



Работил е като журналист в RFI-България, НТВ, БНТ и сп. "Europe Magazine", издавано в Париж (2000-2001 г.).



Автор на политическата биография на Франсоа Митеран, издадена на български език през 2000 г.



Автор на блога leroisalomon.blog.bg



Публикувал е в списание "L'Europeo", вестник "Сега" и списание "Тема", кореспондент на сайта Courrier des Balkans за България.



Създател на сдружение "Солидарна България".



Редактор и коментатор в списанието за политически анализи "A-specto" (2014-2016).



Публикувал е статии посветени на киното, литературата и фотографията. Автор на две фотографски изложби.



Владее френски, английски, руски и испански език.



Назначен e за началник на кабинета на държавния глава с указ на президента №45 от 23 януари 2017 г.



Кредото му е: "Успехът е на острието на шпагата." (Шарл де Гол).



Заместник-председател на Съвета е Невин Фети, съветник на президента по правни въпроси.



Фети е родена на 2 април 1977 г. във Варна. Там тя завършва езикова гимназия с изучаване на френски език. През 2001 г. придобива магистърска степен по право от Софийския университет "Св. Климент Охридски". От 2005 г. има магистърска степен по защита на националната сигурност от Академията на Министерството на вътрешните работи. Защитава дисертационен труд и придобива образователно-научна степен "доктор" по въпросите на сключването и изпълнението на договори с достъп до класифицирана информация.



През 2002 г. е съдебен кандидат в Софийския градски съд. Била е адвокат в Софийската адвокатска колегия /2002-2003/, работила е в Държавната комисия по сигурност на информацията /2003-2004/, заемала е последователно длъжностите асистент, старши асистент и главен асистент в Академията на Министерството на вътрешните работи /2004-2012/.



През 2007-2011 Фети е секретар на Президента на Република България по юридически въпроси. Хоноруван преподавател по дисциплината "Гражданско право - обща част" в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Дългогодишен преподавател в Националния институт на правосъдието по въпросите на защитата на класифицираната информация. Автор е на множество статии.



Владее турски, френски, руски и английски език.



Нейният девиз е: "Законът, който живее вътре в нас, се нарича съвест." (Кант)



В Съвета са включени и експертите Александър Маринов, Атанас Пеканов, Владимир Шейтанов, Гергана Пирозова, Еленко Божков, Жасмина Мирчева, Калоян Методиев, Калоян Методиев, Петър Воденски, Румен Гълъбинов.



Маринов е роден на 12 май 1957 г. в София. През 1982 г. завършва социология в Софийския университет "Св. Климент Охридски". През 1987 г. защитава дисертационен труд за ролевите конфликти на личностно равнище и придобива образователна и научна степен доктор по научна специалност "Социология".



Започва трудовата си дейност през 1983 г. в Софийския университет "Св. Климент Охридски". От 1991 до 1997 г. е народен представител в 36-то и 37-то Народно събрание.



От 2005 г. е доцент, а от 2016 г. - професор в катедра "Публична администрация" на Философския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", от 2009 г. - доцент, от 2017 г. - професор в катедра "Политически науки" на Пловдивския университет "П. Хилендарски". От 2008 до 2014 г. е член на Постоянната комисия по социални и правни науки и национална сигурност към Агенцията за акредитация.



Автор на четири авторски монографии, 4 колективни монографии и над 70 студии и статии. Член на редакционни съвети на четири научни периодични издания.



Научен ръководител на шест успешно защитили докторанти и над 70 дипломанти.



От 2002 г. и досега развива активна журналистическа и публицистична дейност в електронни и печатни медии.



Владее руски, английски и френски език.



Майстор на спорта по хокей на лед, състезател на хокейните клубове на "Левски" (1972-1978 г.), и "Академик" (1979-1983 г.) и на националния отбор на България (1976-1980 г.).



Кредо: "Красивите думи не са истински, истинските думи не са красиви." (Конфуций)



Атанас Пеканов е икономист в Австрийския институт за икономически изследвания (WIFO), във Виена, Австрия, и лектор във Виенския университет по икономика и бизнес (WU Wien). Преди това е работил в Европейската Централна Банка във Франкфурт, Германия. Завършил е бакалавърска степен по икономика във Виенския университет по икономика и бизнес и магистратура по икономическа политика в University College London. В момента докторант по икономика във Виенския университет по икономика и бизнес (WU Wien) с фокус върху темите парична и фискална политика. Член е на Съвета за икономическо и социално развитие към Президента на Република България. Два пъти избран за стипендиант на Българската Народна Банка (2015, 2019). През 2018 също избран за стипендиант на Австрийската икономическа асоциация. Член на Инициативата за млади изследователи на Института за Ново икономическо мислене (Institute for New Economic Thinking).



Кредо: "Тестът за нашия прогрес не е в това дали прибавяме повече към богатството на тези, които имат много, а в това дали осигуряваме достатъчно за тези, които имат твърде малко." (Франклин Делано Рузвелт)







Владимир Шейтанов е дипломат от кариерата, специализирал в Харвардския институт по международно развитие, Вашингтонския институт по международно право, Световната търговска организация - Женева, работил с УНКТАД, ИКАО, Комитета за космоса на ООН; единствения чуждестранен адвокат пред Народния съд на полк. Муамар Кадафи, допуснат до защита на 5-те български медицински сестри в Либия по СПИН процеса в Либия през 2000-2002.



Кредо: Територия на духа.



Гергана Пирозова е театровед и театрален критик. Двигател на каузите за съхраняването на българските театри и опазването на Борисовата градина. Кредо: Всяка унищожена културна институция е загубена битка за бъдещето на България!



Еленко Божков е роден на 3 юли 1953 г. в гр. Кюстендил. Завършва Техническия Университет в София със специалност Електроинженер - Автоматизация на енергийните системи" през 1977 г.



В периода 1977-1980 г. работи като инженер наладчик в "Пусково Наладъчно Управление" към ДСО "Монтажи", а от 1981 до 1989 г. е научен сътрудник и ръководител на секция в НИТИ "Техенерго"



В периода 1990 - 1991 г. е народен представител в 7-ото ВНС и заместник председател на Комисията по енергетика.



От 1993 до 1996 г. е член на Съвета на Директорите на НЕК, а в периода 1995 - 1997 г. е Главен секретар на Министерство на енергетиката.



В периода 2002 - 2003 г. е Изпълнителен Директор на Енергопроект, а от 2003 до 2006 г. е ръководител на проект "Рехабилитация на блокове 1-4 в ТЕЦ Марица- Изток 3" към "Енергоремонт - Гълъбово".



Член е на Надзорния Съвет на "Енел - Марица Изток 3" за периода 2006 - 2010 г.



От 2001 - 2013 г. и от 2015 г.- досега е управител на "Пирин Ват" ООД. В периода 2013 - 2014 е член на ДКЕВР.



Женен и има син и дъщеря и внуци.



Кредо: С енергия, идеи и опит за Родината!



Жасмина Мирчева е лекар, доктор на науките на БАН, гост - изследовател и преподавател във Франция и Германия. Два пъти директор на Агенцията за лекарства, извършила съществени реформи за преструктуриране на фармацевтичния сектор у нас. Има 7-годишен опит като Директор за Източна Европа към Европейското представителство на производителите на безрецептурни лекарства в Брюксел. Работила е за Световна банка като експерт по лекарствена политика. Била е съветник към българския Икономически и социален съвет. Номинирана е 3 пъти за шеф на кабинета в здравното и социално министерства. Носител е на диплом за европейски политики от Националното училище по администрация на Франция. Владее свободно френски, немски, английски и руски езици.



Кредо: "Да правя добро навсякъде, по всяко време и на всеки, на когото мога, докато мога..." (по Джон Уесли)



Живко Георгиев е роден на 25 февруари 1955 г. Магистър по социология, преподавател в бакалавърски и магистърски програми на специалностите 'Социология' и 'Политология' в СУ 'Климент Охридски' в направленията 'Методология на емпиричните социологически изследвания', 'Маркетингови изследвания', 'Политически и социален маркетинг'.



От 1992 г. до 2001 г. е изследователски директор на ББСС Галъп Интернешънъл, а от 2001 г. собственик и управител на Джи Кънсалтинг - компания, специализирана в изследователска и консултантска дейност.



С богат професионален опит в ръководството и реализизацията на изследователски проекти за множество компании, Световната банка, UNDP, USAID, министерства, държавни агенции, общини, неправителствени организации, политически партии.



През различни периоди е бил председател или член на управителния съвет на неправителствени организации като Фондация 'Развитие на гражданското общество', Институт за социална интеграция, Граждански институт, Институт 'Иван Хаджийски' и др.



Кредо: "Песимизъм на разума, оптимизъм на волята." (Антонио Грамши).



Калоян Методиев е роден на 24 април 1976 година в София. Завършва 133 СОУ "Ал. Пушкин" с хуманитарен профил и руски език (1994). През 2001 се дипломира като магистър по политически науки със специализация "Външна политика и национална сигурност" в СУ "Св. Климент Охридски". Доктор по политически науки от СУ (2011). Преподавал е различни политически дисциплини в СУ "Св. Климент Охридски" и ЮЗУ "Неофит Рилски". Негови научни публикации са издавани на английски, сръбски, хърватски и албански език. Автор е на две монографии - "Поколения и възраст в политиката. Българският преход" и "Западните Балкани и България (политика, дипломация, сигурност)". От 2015 година е политолог и главен анализатор на Института за стратегии и анализи (ИСА). Владее английски, руски, сръбски и хърватски език.



Кредо: "Действам!"



Петър Воденски е роден в София на 15 януари 1951 година. Завършил е Английската гимназия в София (1970), а след военната си служба (1970-1972) завършва МГИМО (1977).



Работил в МВнР (1978-2015), във всички кариерни дипломатически рангове от аташе до посланик, бил е началник на политическия кабинет на министъра при Станислав Даскалов (1993-1994) и при Соломон Паси (2004-2005), както и директор на различни дирекции в Министерството.



Извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Кипър (2005-2009), в Република Молдова (1995-2001), в Република Турция (1991-92), Генерален консул на Република България в Истанбул (1990).



Удостоен със златен почетен знак на Министерството на външните работи (2005 и 2013) и златен почетен знак "За вярна служба под знамената" (2001) на Министерството на отбраната.



Автор на книгата "А иначе дипломацията е сериозен занаят" (2013).



Владее английски, турски, руски и френски.



Женен, с три деца.



Кредо: Дипломацията - дори да е в някои случаи недотам добра - е за предпочитане пред "добрата война".



Румен Гълъбинов е роден през 1966 г. в град Бургас. Завършва УНСС като магистър по Икономика. Има следдипломни квалификации от Университета на Джорджтаун, Вашингтон, САЩ (Банков рисков мениджмънт), Университет Сeйнт Джон, Колеж по застрахователен и рисков мениджмънт, Ню Йорк, Университета Екситър, Великобритания (Банки и финанси).



Специализирал е банков и застрахователен мениджмънт в Германия и Англия.



Председател на Агенцията за застрахователен надзор, след което е зам.-председател на Комисията по финансов надзор.



Работил е в управителните съвети на международни финансови компании от Холандия, Австрия и САЩ.



Автор е на три книги и поредица от статии в националната и международна преса в областта на банките, застраховането и финансите.



Владее английски език и руски език.



Кредо: Демографията в България е основен фактор за икономиката. Стратегически съвет се създава при държавния глава Румен Радев, съобщиха от Администрацията на президента.Държавният глава Румен Радев създава Стратегически съвет към президента на Републиката. Издеден е указ. Стратегическият съвет е консултативен орган, работещ на обществени начала при президента на Република България и има за цел изготвянето на документи със стратегическо значение, позиции, становища, анализи и др.Председател на Стратегическия съвет при президента е началникът на кабинета на държавния глава, Иво Христов.Иво Христов е роден на 8 октомври 1970 г. в Истанбул. Завършва средното си образование в "Athenee Royale" в Брюксел през 1988 г., а висшето си юридическо образование в Софийски университет "Св. Климент Охридски".Преводач на множество романи на Ромен Гари, Маргьорит Дюрас, Андре Жид, Филип Джиан, Тонино Бенакиста.Работил е като журналист в RFI-България, НТВ, БНТ и сп. "Europe Magazine", издавано в Париж (2000-2001 г.).Автор на политическата биография на Франсоа Митеран, издадена на български език през 2000 г.Автор на блога leroisalomon.blog.bgПубликувал е в списание "L'Europeo", вестник "Сега" и списание "Тема", кореспондент на сайта Courrier des Balkans за България.Създател на сдружение "Солидарна България".Редактор и коментатор в списанието за политически анализи "A-specto" (2014-2016).Публикувал е статии посветени на киното, литературата и фотографията. Автор на две фотографски изложби.Владее френски, английски, руски и испански език.Назначен e за началник на кабинета на държавния глава с указ на президента №45 от 23 януари 2017 г.Кредото му е: "Успехът е на острието на шпагата." (Шарл де Гол).Заместник-председател на Съвета е Невин Фети, съветник на президента по правни въпроси.Фети е родена на 2 април 1977 г. във Варна. Там тя завършва езикова гимназия с изучаване на френски език. През 2001 г. придобива магистърска степен по право от Софийския университет "Св. Климент Охридски". От 2005 г. има магистърска степен по защита на националната сигурност от Академията на Министерството на вътрешните работи. Защитава дисертационен труд и придобива образователно-научна степен "доктор" по въпросите на сключването и изпълнението на договори с достъп до класифицирана информация.През 2002 г. е съдебен кандидат в Софийския градски съд. Била е адвокат в Софийската адвокатска колегия /2002-2003/, работила е в Държавната комисия по сигурност на информацията /2003-2004/, заемала е последователно длъжностите асистент, старши асистент и главен асистент в Академията на Министерството на вътрешните работи /2004-2012/.През 2007-2011 Фети е секретар на Президента на Република България по юридически въпроси. Хоноруван преподавател по дисциплината "Гражданско право - обща част" в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Дългогодишен преподавател в Националния институт на правосъдието по въпросите на защитата на класифицираната информация. Автор е на множество статии.Владее турски, френски, руски и английски език.Нейният девиз е: "Законът, който живее вътре в нас, се нарича съвест." (Кант)В Съвета са включени и експертите Александър Маринов, Атанас Пеканов, Владимир Шейтанов, Гергана Пирозова, Еленко Божков, Жасмина Мирчева, Калоян Методиев, Калоян Методиев, Петър Воденски, Румен Гълъбинов.Маринов е роден на 12 май 1957 г. в София. През 1982 г. завършва социология в Софийския университет "Св. Климент Охридски". През 1987 г. защитава дисертационен труд за ролевите конфликти на личностно равнище и придобива образователна и научна степен доктор по научна специалност "Социология".Започва трудовата си дейност през 1983 г. в Софийския университет "Св. Климент Охридски". От 1991 до 1997 г. е народен представител в 36-то и 37-то Народно събрание.От 2005 г. е доцент, а от 2016 г. - професор в катедра "Публична администрация" на Философския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", от 2009 г. - доцент, от 2017 г. - професор в катедра "Политически науки" на Пловдивския университет "П. Хилендарски". От 2008 до 2014 г. е член на Постоянната комисия по социални и правни науки и национална сигурност към Агенцията за акредитация.Автор на четири авторски монографии, 4 колективни монографии и над 70 студии и статии. Член на редакционни съвети на четири научни периодични издания.Научен ръководител на шест успешно защитили докторанти и над 70 дипломанти.От 2002 г. и досега развива активна журналистическа и публицистична дейност в електронни и печатни медии.Владее руски, английски и френски език.Майстор на спорта по хокей на лед, състезател на хокейните клубове на "Левски" (1972-1978 г.), и "Академик" (1979-1983 г.) и на националния отбор на България (1976-1980 г.).Кредо: "Красивите думи не са истински, истинските думи не са красиви." (Конфуций)Атанас Пеканов е икономист в Австрийския институт за икономически изследвания (WIFO), във Виена, Австрия, и лектор във Виенския университет по икономика и бизнес (WU Wien). Преди това е работил в Европейската Централна Банка във Франкфурт, Германия. Завършил е бакалавърска степен по икономика във Виенския университет по икономика и бизнес и магистратура по икономическа политика в University College London. В момента докторант по икономика във Виенския университет по икономика и бизнес (WU Wien) с фокус върху темите парична и фискална политика. Член е на Съвета за икономическо и социално развитие към Президента на Република България. Два пъти избран за стипендиант на Българската Народна Банка (2015, 2019). През 2018 също избран за стипендиант на Австрийската икономическа асоциация. Член на Инициативата за млади изследователи на Института за Ново икономическо мислене (Institute for New Economic Thinking).Кредо: "Тестът за нашия прогрес не е в това дали прибавяме повече към богатството на тези, които имат много, а в това дали осигуряваме достатъчно за тези, които имат твърде малко." (Франклин Делано Рузвелт)Владимир Шейтанов е дипломат от кариерата, специализирал в Харвардския институт по международно развитие, Вашингтонския институт по международно право, Световната търговска организация - Женева, работил с УНКТАД, ИКАО, Комитета за космоса на ООН; единствения чуждестранен адвокат пред Народния съд на полк. Муамар Кадафи, допуснат до защита на 5-те български медицински сестри в Либия по СПИН процеса в Либия през 2000-2002.Кредо: Територия на духа.Гергана Пирозова е театровед и театрален критик. Двигател на каузите за съхраняването на българските театри и опазването на Борисовата градина. Кредо: Всяка унищожена културна институция е загубена битка за бъдещето на България!Еленко Божков е роден на 3 юли 1953 г. в гр. Кюстендил. Завършва Техническия Университет в София със специалност Електроинженер - Автоматизация на енергийните системи" през 1977 г.В периода 1977-1980 г. работи като инженер наладчик в "Пусково Наладъчно Управление" към ДСО "Монтажи", а от 1981 до 1989 г. е научен сътрудник и ръководител на секция в НИТИ "Техенерго"В периода 1990 - 1991 г. е народен представител в 7-ото ВНС и заместник председател на Комисията по енергетика.От 1993 до 1996 г. е член на Съвета на Директорите на НЕК, а в периода 1995 - 1997 г. е Главен секретар на Министерство на енергетиката.В периода 2002 - 2003 г. е Изпълнителен Директор на Енергопроект, а от 2003 до 2006 г. е ръководител на проект "Рехабилитация на блокове 1-4 в ТЕЦ Марица- Изток 3" към "Енергоремонт - Гълъбово".Член е на Надзорния Съвет на "Енел - Марица Изток 3" за периода 2006 - 2010 г.От 2001 - 2013 г. и от 2015 г.- досега е управител на "Пирин Ват" ООД. В периода 2013 - 2014 е член на ДКЕВР.Женен и има син и дъщеря и внуци.Кредо: С енергия, идеи и опит за Родината!Жасмина Мирчева е лекар, доктор на науките на БАН, гост - изследовател и преподавател във Франция и Германия. Два пъти директор на Агенцията за лекарства, извършила съществени реформи за преструктуриране на фармацевтичния сектор у нас. Има 7-годишен опит като Директор за Източна Европа към Европейското представителство на производителите на безрецептурни лекарства в Брюксел. Работила е за Световна банка като експерт по лекарствена политика. Била е съветник към българския Икономически и социален съвет. Номинирана е 3 пъти за шеф на кабинета в здравното и социално министерства. Носител е на диплом за европейски политики от Националното училище по администрация на Франция. Владее свободно френски, немски, английски и руски езици.Кредо: "Да правя добро навсякъде, по всяко време и на всеки, на когото мога, докато мога..." (по Джон Уесли)Живко Георгиев е роден на 25 февруари 1955 г. Магистър по социология, преподавател в бакалавърски и магистърски програми на специалностите 'Социология' и 'Политология' в СУ 'Климент Охридски' в направленията 'Методология на емпиричните социологически изследвания', 'Маркетингови изследвания', 'Политически и социален маркетинг'.От 1992 г. до 2001 г. е изследователски директор на ББСС Галъп Интернешънъл, а от 2001 г. собственик и управител на Джи Кънсалтинг - компания, специализирана в изследователска и консултантска дейност.С богат професионален опит в ръководството и реализизацията на изследователски проекти за множество компании, Световната банка, UNDP, USAID, министерства, държавни агенции, общини, неправителствени организации, политически партии.През различни периоди е бил председател или член на управителния съвет на неправителствени организации като Фондация 'Развитие на гражданското общество', Институт за социална интеграция, Граждански институт, Институт 'Иван Хаджийски' и др.Кредо: "Песимизъм на разума, оптимизъм на волята." (Антонио Грамши).Калоян Методиев е роден на 24 април 1976 година в София. Завършва 133 СОУ "Ал. Пушкин" с хуманитарен профил и руски език (1994). През 2001 се дипломира като магистър по политически науки със специализация "Външна политика и национална сигурност" в СУ "Св. Климент Охридски". Доктор по политически науки от СУ (2011). Преподавал е различни политически дисциплини в СУ "Св. Климент Охридски" и ЮЗУ "Неофит Рилски". Негови научни публикации са издавани на английски, сръбски, хърватски и албански език. Автор е на две монографии - "Поколения и възраст в политиката. Българският преход" и "Западните Балкани и България (политика, дипломация, сигурност)". От 2015 година е политолог и главен анализатор на Института за стратегии и анализи (ИСА). Владее английски, руски, сръбски и хърватски език.Кредо: "Действам!"Петър Воденски е роден в София на 15 януари 1951 година. Завършил е Английската гимназия в София (1970), а след военната си служба (1970-1972) завършва МГИМО (1977).Работил в МВнР (1978-2015), във всички кариерни дипломатически рангове от аташе до посланик, бил е началник на политическия кабинет на министъра при Станислав Даскалов (1993-1994) и при Соломон Паси (2004-2005), както и директор на различни дирекции в Министерството.Извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Кипър (2005-2009), в Република Молдова (1995-2001), в Република Турция (1991-92), Генерален консул на Република България в Истанбул (1990).Удостоен със златен почетен знак на Министерството на външните работи (2005 и 2013) и златен почетен знак "За вярна служба под знамената" (2001) на Министерството на отбраната.Автор на книгата "А иначе дипломацията е сериозен занаят" (2013).Владее английски, турски, руски и френски.Женен, с три деца.Кредо: Дипломацията - дори да е в някои случаи недотам добра - е за предпочитане пред "добрата война".Румен Гълъбинов е роден през 1966 г. в град Бургас. Завършва УНСС като магистър по Икономика. Има следдипломни квалификации от Университета на Джорджтаун, Вашингтон, САЩ (Банков рисков мениджмънт), Университет Сeйнт Джон, Колеж по застрахователен и рисков мениджмънт, Ню Йорк, Университета Екситър, Великобритания (Банки и финанси).Специализирал е банков и застрахователен мениджмънт в Германия и Англия.Председател на Агенцията за застрахователен надзор, след което е зам.-председател на Комисията по финансов надзор.Работил е в управителните съвети на международни финансови компании от Холандия, Австрия и САЩ.Автор е на три книги и поредица от статии в националната и международна преса в областта на банките, застраховането и финансите.Владее английски език и руски език.Кредо: Демографията в България е основен фактор за икономиката. Днес+ Запази и Сподели