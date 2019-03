Още снимки: test 10 успешни бизнесмени, които изобщо не са посещавали университет Едни от най-значимите новатори и предприемачи на нашето време - Бил Гейтс и Стив Джобс са посещавали университет, но не са го завършили и нямат диплома за висше образование.



Ще ви разкажем за 10 други много успешни хора, постигнали големи резултати в бизнеса, които изобщо не са посещавали висше учебно заведение.



Но това, разбира се, не променя значението на доброто образование за развитието и успешната реализация на човека



Леонардо дел Векио



Днес "Лукскотика", оглавявана от Леонардо дел Векио, е бизнес империя с много предприятия, които произвеждат очила, оптични и защитни лещи, рамки и аксесоари за очила, с присъствие в Европа, Америка, Китай.



Компанията, която се ръководи от дел Векио, има годишен оборот от 6 млрд. долара, расте и се развива в голяма степен само заради неговите енергията, бизнес умения и ентусиазъм.



Леонардо дел Векио е роден в Милано през 1935 г., на 7-годишна възраст е изпратен в дом за сираци, тъй като майка му не е могла да издържа пет деца. Той започва кариерата си като чирак механик във фабрика за автомобилни части.



Микеле Фереро



Микеле Фереро е италиански бизнесмен, собственик на Ferrero, известна фирма, произвеждаща шоколад и други сладкарски изделия. Преди да почине през 2015-а, той е най-богатият човек в Италия според списание Forbes с богатство от $ 17 милиарда.



Ferrero прпитежава марките Nutella, Mon Chéri, Ferrero Rocher, Kinder Surprise, Raffaello, Tic Tac.



Ferrero е основана от Пиетро Фереро Ferrero, бащата на Микеле. През 1957 г., Микеле поема управлението и под неговото ръководство, Ferrero става една от най-успешните италиански компании. Налага марки като Nutella (от 1964 г.) и Kinder Chocolate (от 1968 г.).



Ли Шау Ки



Ли Шау Ки е китайски бизнесмен. Той е основател, председател и главен финансов директор на Henderson Land Development Company Limited.



Henderson Land Development Co. Ltd. е собственост и част от индекса Hang Seng. Тази корпорация е третата по големина сделка с недвижими имоти. Специализацията на компанията включва инвестиции, контрол, изграждане на хотели, универсални магазини и много други инфраструктури.



Ли Шау Ки също е собственик на хотелската верига Мирамар.



Ана Уинтур



Ана Уинтур е британски журналист и главен редактор на американското издание на списание Vogue от 1988 г. насам. Носител на Ордена на Британската империя (DBE). Призната е за една от най-влиятелните фигури в света на съвременната мода, особено в Америка.



Ана е най-голямата дъщеря на главния редактор на английския таблоид Evening Standard, Чарлз Уинтур. Още като тийнейджър е очарована от модната журналистика.



На 15-годишна възраст тя съветва баща си как да направи вестник, привлекателен за младите хора. Започва кариерата си като моден наблюдател в британското списание Harpers & Queen, където работи шест години, преминавайки от браузър към заместник-редактор.



По-късно се премества в САЩ, където работи за Harper's Bazaar, Viva, Savvy, нюйоркските списания.



През 1988 г. се завръща в американския Vogue и го оглавява. Уинтур напълно промени вида на списанието, създавайки образец на лъскава преса, уникален за онова време.



Нейните действия бяха широко обсъждани в модната индустрия и доведоха до появата на много скандали.



Ли Ка-Шин



Ли Ка Шин е хонконгски предприемач и филантроп, един от най-влиятелните бизнесмени в Азия.



В момента той е председател на борда на Cheung Kong Group и Hutchison Whampoa, чиято капитализация е около 15% от фондовия пазар в Хонконг.



В допълнение, структури на Ли Ка Шин са построили всеки седми апартамент в Хонконг, те контролират 70% от товарооборота на пристанището в Хонконг и имат значителни дялове в пазарите на дребно, мобилните комуникации и електроенергията.



Фирмите на Ли Ка Шин са заети повече от 270 хиляди души, работещи в 53 страни по света.



Ингвар Кампрад



Ингвар Кампрад е шведски предприемач, основател на IKEA, верига магазини за продажба на стоки за домакинството. Той бе един от най-богатите хора в света.



Ингвар започнал да работи като дете, продавайки кибрит на съседите си. Той открива, че може евтино да ги вземе в големи количества в Стокхолм, а след това да ги продаде на дребно на ниска цена и все пак да има добра печалба.



Впоследствие той се занимава с продажба на риба, коледна украса, семена, химикалки и моливи.



Кампрад основава компанията, която по-късно става IKEA, когато е бил на 17 години, с пари, получени като подарък от баща си.



Лилиан Бетенкур



Лилиан Бетенкур е френски предприемач и филантроп, в миналото е известен социалист.



Тя е съсобственик на козметичната компания L'Oréal, основана от баща й през 1909 година.



С богатство от 44,6 млрд. долара, тя бе най-богатата жена в света.



Лилиан Бетенкур почина през септември 2017 година.



Карл Албрехт



Карл Албрехт е милиардер и най-богатият човек в Германия. Родителите са били обикновени работници: баща му изкарвал прехраната си с ежедневен труд в мината. Но майка му имала предприемачески дух - госпожа Албрехт поддържа малък собствения си хранителен магазин, който всъщност беше началото на ерата на търговската веригата Алди.



През 1946 г. Карл Албрехт и по-малкият му брат започват да развиват семейния бизнес, като внасят свои собствени идеи и иновации в него.



Само за четири години те успяват да открият 13 нови магазина, а до края на 1960 г. тази бройка се увеличава десетки пъти: братята притежаваха 350 магазина в Германия, а делът на компанията на националния пазар става 47%.



Днес магазините на Aldi се намират в Европа, САЩ, Австралия, Нова Зеландия и други най-отдалечени кътчета на планетата.



Кристи Уолтън



Кристи Уолтън е наследница на империята Walmart. Съпругът й, Джон Уолтън, бил първият наследник на най-голямата верига за търговия на дребно в света и син на основателя Сам Уолтън.



Съпругът завещава на Кристи част от богатството си, което по онова време се оценява на приблизително 18,2 милиарда долара, той решава да дари останалото на благотворителност, както и да прехвърли част на сина си от първия си брак.



Управлението на парите от Кристи Уолтън е повече от правилно: днес, според различни източници, състоянието й се оценява на около 40-42 милиарда долара.



Тя притежава 9% дял в Walmart, член е на банковата група Arvest Bank Group, Inc. (управлявана от брат на покойния си съпруг Jim Walton), а също така има стабилен доход от "слънчевия" бизнес - компания, разработила първите слънчеви панели в САЩ. и сега произвежда тънкослойни фотоволтаични (PV) модули и слънчеви панели.



Амансио Ортега



Амансио Ортега е предприемач, основател и бивш президент на Inditex, компанията притежава 6 750 магазина в 88 страни, произвежда продукцията си под марките Zara, Pull & Bear, Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Kiddy's Class, Tempe, Stradivarius и други.



В допълнение, Ортега е инвестирал в недвижими имоти във Флорида, Мадрид, Лондон и Лисабон, в газовата промишленост, туризма и банките.



Амансио Ортега е роден в семейството на железопътен работник, майка му е работила като прислужница в богато семейство германски финансисти.

Поради бедността на семейството, Амансио дори не може да завърши гимназия и от 13-годишна възраст започва да работи като куриер доставчик в магазин за риза. /money.bg