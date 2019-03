Още снимки: test 3D къщи, които се строят за по-малко от 24 часа и струват $4000 Домове, които се отпечатват на 3D принтер, са най-новата вълна в строителството. Те обаче не винаги са лесни за изрязване и сглобяване.



Жилищната нестопанска организация New Story и строителната технологична компания Icon, която проектира 3D принтери, съвместно създадоха прототип на малък дом за 48 часа на цена от $10 000.



Icon нарече изобретението "първата разрешена 3D къща в Америка".



С площ от 32,5 квадратни метра, къщата е далеч по-евтина от стандартната постройка, която е с цена от около $25 000 и дори често стига до шест цифрена сума, пише Bussines Insider. Преди да започне да използва 3D принтер, на компанията New Story ѝ е отнело 6 месеца, за да построи 100 имота, всеки от които струва $ 6000.



Докато прототипът на новата технология все още се усъвършенства, принтерът на Icon - Vulcan работи само с 25% от скоростта, която е способен да развие. Това дава увереност на компанията, че може да изгради къща с площ от 56 - 74 квадратни метра в рамките на 24 часа за по-малко от $4000.



За направата на по-голямо сграда обаче с площ около 610 квадратни метра, нещата не изглеждат толкова розови. Година след пускането на прототипа на цена от $10 000 в Остин, Тексас, от Icon заявяват, че отпечатването на дом с площ 186 квадратни метра ще струва около $20 000.



Принтерът Vulcan II е достъпен на пазара и може да се използва за производство на компактни домове на места като Остин и Латинска Америка.



Vulcan II може да произведе цял дом на място без да се налага да сглобява отделни единици. Принтерът първо изхвърля слоеве цимент, за да се образуват основите и стените на къщата. А на по-късен етап се инсталират неподлежащите на печат тела като врати и прозорци.



Vulkan II e способен да създава стени, които са до 2,5 метра високи и до 8,53 метра широки.



Принтерът е направен така че да бъде мобилен, тежи 1723 килограма и се управлява от таблет.



Издържа на по-сурови климатични условия, което означава, че може да работи и при недостиг на енергия или достъп до източник на вода. Сместа с цимент за основите на дома също може да издържи на екстремни климатични условия.



Прототипът на New Story включва всекидневна, единична спалня, баня и малко офис пространство.



Icon и New Story възнамеряват да създадат 100 такива къщи в Салвадор, страна с неравен терен и чести наводнения, които затрудняват жилищното строителство.



Семейства в столицата Ел Салвадор могат да се преместят в такива домове с размер 32,5 квадратни метра, след като съоръженията преминат тестовете за сеизмичност и безопасност. /money.bg Домове, които се отпечатват на 3D принтер, са най-новата вълна в строителството. Те обаче не винаги са лесни за изрязване и сглобяване.Жилищната нестопанска организация New Story и строителната технологична компания Icon, която проектира 3D принтери, съвместно създадоха прототип на малък дом за 48 часа на цена от $10 000.Icon нарече изобретението "първата разрешена 3D къща в Америка".С площ от 32,5 квадратни метра, къщата е далеч по-евтина от стандартната постройка, която е с цена от около $25 000 и дори често стига до шест цифрена сума, пише Bussines Insider. Преди да започне да използва 3D принтер, на компанията New Story ѝ е отнело 6 месеца, за да построи 100 имота, всеки от които струва $ 6000.Докато прототипът на новата технология все още се усъвършенства, принтерът на Icon - Vulcan работи само с 25% от скоростта, която е способен да развие. Това дава увереност на компанията, че може да изгради къща с площ от 56 - 74 квадратни метра в рамките на 24 часа за по-малко от $4000.За направата на по-голямо сграда обаче с площ около 610 квадратни метра, нещата не изглеждат толкова розови. Година след пускането на прототипа на цена от $10 000 в Остин, Тексас, от Icon заявяват, че отпечатването на дом с площ 186 квадратни метра ще струва около $20 000.Принтерът Vulcan II е достъпен на пазара и може да се използва за производство на компактни домове на места като Остин и Латинска Америка.Vulcan II може да произведе цял дом на място без да се налага да сглобява отделни единици. Принтерът първо изхвърля слоеве цимент, за да се образуват основите и стените на къщата. А на по-късен етап се инсталират неподлежащите на печат тела като врати и прозорци.Vulkan II e способен да създава стени, които са до 2,5 метра високи и до 8,53 метра широки.Принтерът е направен така че да бъде мобилен, тежи 1723 килограма и се управлява от таблет.Издържа на по-сурови климатични условия, което означава, че може да работи и при недостиг на енергия или достъп до източник на вода. Сместа с цимент за основите на дома също може да издържи на екстремни климатични условия.Прототипът на New Story включва всекидневна, единична спалня, баня и малко офис пространство.Icon и New Story възнамеряват да създадат 100 такива къщи в Салвадор, страна с неравен терен и чести наводнения, които затрудняват жилищното строителство.Семейства в столицата Ел Салвадор могат да се преместят в такива домове с размер 32,5 квадратни метра, след като съоръженията преминат тестовете за сеизмичност и безопасност. /money.bg Днес+ Запази и Сподели