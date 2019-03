Още снимки: test Клошарите, една социална програма в Ирландия и как станаха туристически гидове 10 хиляди - толкова са по официални данни бездомните хора в Ирландия. Страната преживява своеобразна жилищна криза, след като след 2015 г. цените на имотите и наемите се покачват с шокиращите 23 %.



В резултат хора от всякаква възраст, пол и професия се озовават на улиците без алтернатива. Докато не се появява програмата на My Streets Ireland - една от 1400-те организации за социално предприемачество в страната.



Програмата е наглед проста и не изисква особено капиталовложение - бездомните хора са обучавани да работят като туристически гидове в Дъблин. Първите турове започват, докато пишем тези редове - тъкмо навреме за най-популярния ирландски празник Свети Патрик, който е днес (17 март). И в зората на активния сезон, в който се очакват над 6 милиона туристи само от Северна Америка, ще има голяма полза от тях.



Гидовете ще получават 50 % от цената на билета, а с другите 50 % My Streets Ireland ще финансира продължаването на програмата по обучение и квалификация на бездомни хора. "Искаме хората да видят човешкото лице на този проблем. Да дадем шанс на бездомните да спечелят пари и да разкажат историята си отвъд сухата статистика," коментира директорът на програмата Остин Кембъл.



Инициативата на My Streets Ireland е добър пример, от който могат да се поучат и български общини и социални предприемачи. Проблемът с бездомните хора в България е крайно неглижиран.



