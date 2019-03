Още снимки: test Мехмед Юмер: Поляризирането на турското общество – запазената марка на Ердоган Има един много хубав филм на режисьора Дейвид Гордън Грийн с участието на Сандра Бълок, озаглавен „Нашият бранд е криза“ (Our Brand Is Crisis). В него боливийски кандидат за президент, който изостава в социологическите проучвания привлича професионален мениджърски екип от Америка. В този екип Сандра Бълок е главният стратег в ролята на Джейн Бодийн. Кандидатът, когото тя съветва във филма, е някакъв деспотичен човек (Педро Кастило). Анализирайки профила му, Джейн Бодийн по прякор Бедствието убеждава екипа му, че стратегията им трябва да бъде кризата. Това се оказва успешен ход и Кастило побеждава на изборите.



Всъщност филмът показва как може да се манипулират предизборните кампании. От една страна, се откроява колко далече един от друг са моралът и политиката, а, от друга, се внушава, че политиците също са подвластни на своите емоции и страсти. С други думи, когато някой започне да вреди на останалите в името на извоюването на власт и богатство, той вече е в играта, наречена политика.



С наближаването на местните избори на 31 март (2019) в Турция, президентът Ердоган прави онова, което умее най-добре – да разделя хората на два лагера, рисувайки образа на Другия като неприятел. Управляващата Партия на справедливостта и развитието /ПСР/ и на тези избори залага на сигурно – експлоатира религията и религиозните символи. Този път се хванаха за манипулацията с езана (призив за молитва). На Международния ден на жената 8 март група празнуващи жени протестираха срещу реакцията на полицията към тях, което съвпадна с призива за молитва езан. Властта веднага разтълкува това като „провокация“, а президентът Ердоган отсече: „Те протестираха срещу езана!“ После тълпа мъже с чалми на главите излязоха по улиците на Истанбул, скандирайки: „Да се строшат ръцете, посегнали на езана!“



Манипулацията с езана расте лавинообразно. Лидерите на управляващата партия, както и тези на коалиционният им партньор Партията на националистическото движение /ПНД/ упорито разпространяват тезата за „освиркването“ на езана, въпреки наличието на категорични данни, които опровергават това твърдение. Водачите на коалицията „Народен алианс“ (в който участват Партията на справедливостта и развитието и Партията на националистическото движение) начело с президента Ердоган разделят обществото на две, като внушават на своя електорат заблудата, че езанът е бил осквернен.



В отговор на обвиненията на властта за „протести срещу езана“, от феминистката организация, която е реализирала похода на 8 март заявиха, че тяхната реакция е била не срещу езана, а – срещу намесата на полицията.



Ето какво написаха в изявлението си по случая от феминистката организация: „Този поход безпроблемно се осъществява в продължение на шестнайсет години от независимите феминистки, но тази година имаше опит да бъде възпрепятстван. Когато препречваше пътя на жените, не им позволяваше да се съберат на едно място, пръскаше ги със сълзотворен газ и ги претърсваше полицията също не изслуша езана. Никой да не изопачава истината – ние протестирахме срещу полицейската барикада и срещу възпрепятстването на похода на жените по повод честването на 8 март.“



След това събитие по време на предизборен митинг президентът Ердоган посочи като отговорни за случая привържениците на Народната-републиканска партия (НРП) и прокюрдската Демократична партия на народите (ДПН) с думите: „Една група, която уж за да празнува Международния ден на жената, под ръководството на НРП и ДПН, се събра в Таксим и демонстрира неприлично отношение към езана с лозунги и освирквания. Ние ще се борим до последно с тези врагове на езана и на нашето знаме.“



Вечерта на същия ден, както вече беше споменато, организирана група мъже с чалми и дълги мантии излязоха на демонстрация в площад Таксим, скандирайки „Да се строшат ръцете, посегнали на езана!“



От друга страна, лидерът на Партията на националистическото движение Девлет Бахчели, който крепи Ердоган на власт, също гръмко се включи в общия хор, като заяви, че „освиркването на езана е равнозначно на аплодирането на неверието, поздрав към езичеството, козируване пред сатаната, предателство към светините и нацията.“



Кадрите от въпросното събитие обаче, опровергават тезата на властта за „освиркването“ на езана. Фактите сочат, че жените протестират и освиркват полицейските служители, които ги атакуват със сълзотворен газ, гумени куршуми и груба сила. Точно в този момент започва да се чува призивът за молитва езан. Тоест протестът на жените не е срещу езана, а – против твърдите мерки на силите на реда. Но независимо от това, лидерите на управляващата коалиция не спират да противопоставят хората един срещу друг, манипулирайки фактите.



Президентът Реджеп Тайип Ердоган не за пръв път поляризира турското общество по време на предизборна кампания. Това го наблюдавахме и по-рано в Турция. Същата тактика беше приложена и по време на протестите в Гези през 2013 г., когато турският президент твърдеше, че жена облечена по ислямски маниер с шестмесечно бебе е била нападната от протестиращите. После въпросната жена подаде оплакване до полицията, но след щателно проучване на записите от камерите в района не бяха открити доказателства за нейните твърдения. Тъкмо обратното се установи. Полицейският протокол по случая потвърди, че между въпросната жена и група протестиращи е имало словесен двубой, който продължил около трийсетина секунди, след което групата се отдалечила от мястото.



Преди няколко седмици президентът Ердоган публикува в профила си в Туитър един туит, в който той окачествява като верни и родолюбиви хората, подкрепящите коалицията Народен алианс и нарича „поддръжници на терористично сдружение“ онези, които подкрепят опозиционния „Национален алианс“. Турският президент твърди, че само неговият алианс защитава правото и справедливостта, а останалите, според него, са лъжци и клеветници.



С наближаването на датата на изборите безпокойството сред управляващите в Турция явно расте. Властта в Анкара не е доволна от прогнозните резултати, които показват предварителните анкети. Демонстрациите на радикалните ислямистки групи в Истанбул, уж като реакция на „освиркването“ на езана, е посланието на Ердоган. Това означава, че той ще се брани докрай. Смисълът на това послание е: „Ако аз падна от власт, ще избухне граждански конфликт, защото имам многочислен електорат, който ме подкрепя.“ /БГНЕС



