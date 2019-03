Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска Лига

08:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Манчестър Сити - Шалке 04

09:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Индиън Уелс Първи полуфинален мач

09:30 BNT 3: Футбол: Среща-реванш от 1/8-финалите на турнира "Лига Европа"

10:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Байерн Мюнхен - Волфсбург, мач от германската Бундеслига

10:00 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Шефилд Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение

10:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Манчестър Юнайтед, четвъртфинален мач за Купата на Футболната асоциация, повторение

11:00 Film Plus: Футбол: Валядолид - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

11:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Индиън Уелс Втори полуфинален мач

12:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване

12:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение

12:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

12:30 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "Кой е мистър Би" , документален филм

12:30 Nova Sport: Футбол: Витоша - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, директно

13:00 Diema Sport 2: Студио "Баскетбол", директно

13:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

13:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Байерн Мюнхен - Ливърпул

13:15 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Венло - ПСВ Айндховен

13:30 Diema Sport 2: Баскетбол: Мурсия - Сарагоса, мач от испанската баскетболна лига, директно

13:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Дженоа - Ювентус

14:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Байер Леверкузен - Вердер Бремен, директно

15:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Черно море, мач от Първа професионална лига, директно

15:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Барселона - Олимпик Лион

15:10 Diema Sport 2: Студио "Баскетбол", директно

15:10 BNT 3: Футбол: Среща-реванш от 1/8-финалите на турнира "Лига Европа"

15:30 Diema Sport 2: Съботен обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2018-19), 4-и епизод

15:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

15:30 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи АЗ Алкмаар - Аякс

16:00 Nova Sport: Футбол: Милуол - Брайтън & Хоув Албиън, четвъртфинален мач за Купата на Футболната асоциация, директно

16:00 Max Sport 2: Футбол: Италианска Серия А Аталанта - Киево

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Парма

16:15 Diema Sport 2: Футбол: Фулъм - Ливърпул, мач от английската Висша лига, директно

16:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Айнтрахт Франкфурт - Нюрнберг, директно

17:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска Лига

17:30 Diema Sport: Футбол: Славия - Етър, мач от Първа професионална лига, директно

18:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига ЦСКА Москва - Панатинайкос

18:00 Nova Sport: Футбол: Бордо - Рен, мач от френската Лига 1, директно

18:00 Film Plus: Тенис: BNP Paribas Open, Индиън Уелс (WTA Premier Mandatory - полуфинали, повторение)

18:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:30 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Челси, мач от английската Висша лига, директно

19:00 Ring.BG: Най-великата футболна сцена

19:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Обзор

19:00 BNT 3: Футбол: Среща-реванш от 1/8-финалите на турнира "Лига Европа"

19:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Байерн Мюнхен - Майнц, директно

19:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Наполи - Удинезе

19:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:00 Ring.BG: Пряко, Волейбол, Серия А: Модена - Тренто

20:30 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Естудиантес, мач от испанската баскетболна лига, директно, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:50 BNT 3: Обзор "Лига Европа"

21:00 Diema Sport 2: Студио "Баскетбол", директно

21:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:00 Max Sport 2: Футбол: Мейджър Лийг Сокър Ню Йорк Сити ФК - Лос Анджелис ФК

21:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Интер

21:30 Diema Sport 2: Баскетбол: Милуоки Бъкс - Филаделфия Севънтисиксърс, мач от НБА, директно

22:00 Diema Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Марсилия, мач от френската Лига 1, директно

22:00 Film Plus: Пряко: Тенис: BNP Paribas Open, Индиън Уелс - финал (WTA Premier Mandatory)

23:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

23:40 Diema Sport 2: Студио "Баскетбол", директно

23:45 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Байерн Мюнхен - Ливърпул, мач от шампионска лига

