Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Макаби Тел Авив - Анадолу Ефес

06:00 Film Plus: Пряко: Тенис: BNP Paribas Open, Индиън Уелс - II полуфинал (WTA Premier Mandatory)

06:00 Max Sport 3: Футбол: Мейджър Лийг Сокър Ню Йорк Сити ФК - Ди Си Юнайтед

08:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска Лига

08:00 Film Plus: Тенис: BNP Paribas Open, Индиън Уелс - I полуфинал (WTA Premier Mandatory - повторение)

08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Ювентус - Атлетико Мадрид

09:30 BNT 3: Обзор "Лига Европа"

09:30 Diema Sport 2: "Преди кръга за Купата на Футболната асоциация" (2018-19), 6-и епизод, повторение

10:00 Film Plus: Футбол: Примера Дивисион - обзор на изминалия кръг

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Каляри - Фиорентина

10:00 Nova Sport: Футбол: Донкастър Роувърс - Барнзли, мач от английската Лига 1, повторение

10:00 Diema Sport: Волейбол: Хебър - ЦСКА, мач от Суперлигата, повторение

11:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Райо Валекано (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

11:15 BNT 3: Футбол: Среща-реванш от 1/8-финалите на турнира "Лига Европа"

11:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Байерн Мюнхен - Ливърпул

12:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Индиън Уелс Трети четвъртфинален мач

12:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Байерн Мюнхен - Ливърпул, мач от шампионска лига

12:05 Nova Sport: Футбол: Лил - Монако, мач от френската Лига 1, повторение

13:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Левски, мач от Първа професионална лига, директно

14:00 Diema Sport 2: Студио "Купа на Футболната асоциация", директно

14:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "Дриийм тиймът на Барселона" , документален филм

14:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Индиън Уелс Четвърти четвъртфинален мач

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Барселона - Олимпик Лион

14:00 Film Plus: Тенис: BNP Paribas Open, Индиън Уелс (WTA Premier Mandatory - полуфинали, повторение)

14:10 BNT 3: Футбол: Среща-реванш от 1/8-финалите на турнира "Лига Европа"

14:15 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Кристъл Палас, четвъртфинален мач за Купата на Футболната асоциация, директно

14:30 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Шефилд Юнайтед, мач от Чемпиъншип, директно

15:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване

15:15 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Септември, мач от Първа професионална лига, директно

15:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

16:00 BNT 3: Футбол: Среща-реванш от 1/8-финалите на турнира "Лига Европа"

16:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Макаби Тел Авив - Анадолу Ефес

16:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Милано - Олимпиакос

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сасуоло - Сампдория

16:10 Diema Sport 2: Студио "Купа на Футболната асоциация", директно

16:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Шалке 04 - Лайпциг, директно

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Стоук Сити - Рединг, мач от Чемпиъншип, директно

17:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска Лига

17:45 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Берое, мач от Първа професионална лига, директно

17:55 BNT 3: Баскетбол: Балкан - Рилски спортист - среща от Националната баскетболна лига пряко предаване от "Арена Ботевград"

18:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Химки - Реал Мадрид

18:00 Nova Sport: Футбол: Лион - Монпелие, мач от френската Лига 1, директно

18:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Щутгарт - Хофенхайм

19:00 Film Plus: Тенис: Александра Саснович - Тимеа Бачински (Sydney International, Сидни; WTA Premier - I четвъртфинал, повторение)

19:00 Ring.BG: Пряко, Волейбол, Серия А: Монца - Сиена

19:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А СПАЛ - Рома

19:05 Diema Sport 2: Студио "Купа на Футболната асоциация", директно

19:20 Diema Sport 2: Футбол: Суонси Сити - Манчестър Сити, четвъртфинален мач за Купата на Футболната асоциация, директно

19:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Херта Берлин - Борусия Дортмунд, директно

20:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Индиън Уелс Първи полуфинален мач

20:10 Diema Sport: Баскетбол: Бостън Селтикс - Атланта Хоукс, мач от НБА, запис

20:35 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Ализе Мертенс (Sydney International, Сидни; WTA Premier - II четвъртфинал, повторение)

21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:00 Nova Sport: Футбол: Каен - Сент Етиен, мач от френската Лига 1, директно

21:15 Diema Sport 2: Студио "Купа на Футболната асоциация", директно

21:30 Ring.BG: Най-великата футболна сцена

21:30 BNT 3: Обзор "Лига Европа"

21:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Торино - Болоня

21:55 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Манчестър Юнайтед, четвъртфинален мач за Купата на Футболната асоциация, директно

22:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Индиън Уелс Втори полуфинален мач

22:10 Film Plus: Тенис: Юлия Путинцева - Кики Бертенс (Sydney International, Сидни; WTA Premier - III четвъртфинал, повторение)

22:15 Diema Sport: Футбол: Бърнли - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, запис

23:10 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Анжелик Кербер (Sydney International, Сидни; WTA Premier - IV четвъртфинал, повторение)

23:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

23:50 Diema Sport 2: Студио "Купа на Футболната асоциация", директно /bukmeikar.com



06:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Макаби Тел Авив - Анадолу Ефес06:00 Film Plus: Пряко: Тенис: BNP Paribas Open, Индиън Уелс - II полуфинал (WTA Premier Mandatory)06:00 Max Sport 3: Футбол: Мейджър Лийг Сокър Ню Йорк Сити ФК - Ди Си Юнайтед08:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска Лига08:00 Film Plus: Тенис: BNP Paribas Open, Индиън Уелс - I полуфинал (WTA Premier Mandatory - повторение)08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига, повторение08:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Ювентус - Атлетико Мадрид09:30 BNT 3: Обзор "Лига Европа"09:30 Diema Sport 2: "Преди кръга за Купата на Футболната асоциация" (2018-19), 6-и епизод, повторение10:00 Film Plus: Футбол: Примера Дивисион - обзор на изминалия кръг10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Каляри - Фиорентина10:00 Nova Sport: Футбол: Донкастър Роувърс - Барнзли, мач от английската Лига 1, повторение10:00 Diema Sport: Волейбол: Хебър - ЦСКА, мач от Суперлигата, повторение11:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Райо Валекано (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)11:15 BNT 3: Футбол: Среща-реванш от 1/8-финалите на турнира "Лига Европа"11:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Байерн Мюнхен - Ливърпул12:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Индиън Уелс Трети четвъртфинален мач12:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Байерн Мюнхен - Ливърпул, мач от шампионска лига12:05 Nova Sport: Футбол: Лил - Монако, мач от френската Лига 1, повторение13:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Левски, мач от Първа професионална лига, директно14:00 Diema Sport 2: Студио "Купа на Футболната асоциация", директно14:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "Дриийм тиймът на Барселона" , документален филм14:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Индиън Уелс Четвърти четвъртфинален мач14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Барселона - Олимпик Лион14:00 Film Plus: Тенис: BNP Paribas Open, Индиън Уелс (WTA Premier Mandatory - полуфинали, повторение)14:10 BNT 3: Футбол: Среща-реванш от 1/8-финалите на турнира "Лига Европа"14:15 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Кристъл Палас, четвъртфинален мач за Купата на Футболната асоциация, директно14:30 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Шефилд Юнайтед, мач от Чемпиъншип, директно15:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване15:15 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Септември, мач от Първа професионална лига, директно15:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване16:00 BNT 3: Футбол: Среща-реванш от 1/8-финалите на турнира "Лига Европа"16:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Макаби Тел Авив - Анадолу Ефес16:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Милано - Олимпиакос16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сасуоло - Сампдория16:10 Diema Sport 2: Студио "Купа на Футболната асоциация", директно16:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Шалке 04 - Лайпциг, директно17:00 Diema Sport 2: Футбол: Стоук Сити - Рединг, мач от Чемпиъншип, директно17:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска Лига17:45 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Берое, мач от Първа професионална лига, директно17:55 BNT 3: Баскетбол: Балкан - Рилски спортист - среща от Националната баскетболна лига пряко предаване от "Арена Ботевград"18:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"18:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Химки - Реал Мадрид18:00 Nova Sport: Футбол: Лион - Монпелие, мач от френската Лига 1, директно18:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"18:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Щутгарт - Хофенхайм19:00 Film Plus: Тенис: Александра Саснович - Тимеа Бачински (Sydney International, Сидни; WTA Premier - I четвъртфинал, повторение)19:00 Ring.BG: Пряко, Волейбол, Серия А: Монца - Сиена19:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А СПАЛ - Рома19:05 Diema Sport 2: Студио "Купа на Футболната асоциация", директно19:20 Diema Sport 2: Футбол: Суонси Сити - Манчестър Сити, четвъртфинален мач за Купата на Футболната асоциация, директно19:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Херта Берлин - Борусия Дортмунд, директно20:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Индиън Уелс Първи полуфинален мач20:10 Diema Sport: Баскетбол: Бостън Селтикс - Атланта Хоукс, мач от НБА, запис20:35 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Ализе Мертенс (Sydney International, Сидни; WTA Premier - II четвъртфинал, повторение)21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване21:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"21:00 Nova Sport: Футбол: Каен - Сент Етиен, мач от френската Лига 1, директно21:15 Diema Sport 2: Студио "Купа на Футболната асоциация", директно21:30 Ring.BG: Най-великата футболна сцена21:30 BNT 3: Обзор "Лига Европа"21:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Торино - Болоня21:55 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Манчестър Юнайтед, четвъртфинален мач за Купата на Футболната асоциация, директно22:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Индиън Уелс Втори полуфинален мач22:10 Film Plus: Тенис: Юлия Путинцева - Кики Бертенс (Sydney International, Сидни; WTA Premier - III четвъртфинал, повторение)22:15 Diema Sport: Футбол: Бърнли - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, запис23:10 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Анжелик Кербер (Sydney International, Сидни; WTA Premier - IV четвъртфинал, повторение)23:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"23:50 Diema Sport 2: Студио "Купа на Футболната асоциация", директно /bukmeikar.com Днес+ Запази и Сподели