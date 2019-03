Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:00 Film Plus: Тенис: BNP Paribas Open, Индиън Уелс (WTA Premier Mandatory - III и IV четвъртфинали, повторение)

08:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Химки - Реал Мадрид

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Парма - Дженоа

08:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 34-и епизод, повторение

09:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Байерн Мюнхен - Ливърпул

10:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 35-и епизод, повторение

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сасуоло - Наполи

10:00 Nova Sport: Футбол: Рен - Каен, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Film Plus: Футбол: Атлетик /Б/ - Еспаньол (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

11:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Барселона - Олимпик Лион

11:15 BNT 3: Тенис-турнир от сериите АТР 250, Марсилия: Михаил Кукушкин /Казахстан/ - Стефанос Циципас /Гърция/ - финал

12:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2018-19), 26-и епизод, повторение

12:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "Дриийм тиймът на Барселона" , документален филм

12:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Индиън Уелс Първи четвъртфинален мач

12:00 Max Sport 2: Баскетбол: Еврокупа Вилюрбан - Морабанк Андора, плейоф

12:00 Film Plus: Тенис: BNP Paribas Open, Индиън Уелс (WTA Premier Mandatory - четвъртфинали, повторение)

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Тенерифе - Гран Канария, мач от испанската баскетболна лига, повторение

12:30 BNT 4: В кадър Патриархът на волейбола /п/

13:00 bTV Action: Жребий за 1/4-финалите и 1/2-финалите в УЕФА Шампионска лига - пряко от Нион, Швейцария

13:00 Eurosport: Футбол: Шампионска лига, жребий, директно

13:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - обзори

13:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Жребий

13:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение

13:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Екстра Калчо"

13:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Бенфика - Динамо Загреб

14:00 Eurosport: Футбол: Лига Европа, жребий, директно

14:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Индиън Уелс Втори четвъртфинален мач

14:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Байерн Мюнхен - Волфсбург, мач от германската Бундеслига

14:00 Nova Sport: Футбол: Страсбург - Лион, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

15:15 BNT: Обзор "Лига Европа"

15:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Краснодар - Валенсия

16:00 BNT 3: Футбол: Среща-реванш от 1/8-финалите на турнира "Лига Европа"

16:00 Nova Sport: Футбол: Бирмингам Сити - Астън Вила, мач от Чемпиъншип, повторение

16:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Милано - Олимпиакос

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - Емполи

17:30 Diema Sport 2: "Преди кръга за Купата на Футболната асоциация" (2018-19), 6-и епизод

17:30 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига, директно

17:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Интер - Айнтрахт

18:00 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно

18:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Фенербахче - Барселона

18:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Байерн Мюнхен - Ливърпул, мач от шампионска лига

18:05 Nova Sport: Футбол: Монако - Бордо, мач от френската Лига 1, повторение

18:30 Diema Sport 2: Волейбол: Хебър - ЦСКА, мач от Суперлигата, директно

19:00 BNT 3: Футбол: Среща-реванш от 1/8-финалите на турнира "Лига Европа"

19:15 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

19:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - обзори

19:45 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Фенербахче - Барселона

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване

20:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Индиън Уелс Трети четвъртфинален мач

20:00 Diema Sport: Футбол: Ница - Тулуза, мач от френската Лига 1, директно

20:30 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно

20:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Преди кръга"

20:30 Film Plus: Футбол: Примера Дивисион - обзор на изминалия кръг

20:50 BNT 3: Обзор "Лига Европа"

21:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, преди кръга

21:00 Ring.BG: Най-великата футболна сцена

21:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Борусия Мьонхенгладбах - Фрайбург, директно

21:30 Film Plus: Футбол: Жирона - Валенсия (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

21:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Каляри - Фиорентина

21:35 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

21:45 Diema Sport 2: Футбол: Лил - Монако, мач от френската Лига 1, директно

21:45 Nova Sport: Футбол: Донкастър Роувърс - Барнзли, мач от английската Лига 1, директно

22:00 TV+: Футбол: Примера Дивисион - обзор на изминалия кръг

22:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Индиън Уелс Четвърти четвъртфинален мач

22:45 BNT 3: Футбол: Среща-реванш от 1/8-финалите на турнира "Лига Европа"

23:00 Diema Sport: Волейбол: Хебър - ЦСКА, мач от Суперлигата, повторение

23:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

