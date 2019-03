Още снимки: test 3 технологични вълни, които ни очакват през следващите 12 месеца Всяка година по това време непосредствено след края на Световния мобилен конгрес в Барселона светът се запитва едно и също нещо: кои ще бъдат водещите тенденции в мобилните технологии през идните 12 месеца до следващия конгрес?



Отговор на този въпрос дава Антъни Барунас, вицепрезидент на компанията Motorola и генерален мениджър за Европа, който беше на посещение в България и се срещна с представителите на медиите в разговор за бъдещето на индустрията и компанията.



Тенденциите, които скоро ще усетим



Барунас прогнозира, че предстоят 3 технологични вълни, които "ще залеят" света през следващите 12-18 месеца.



Първата е навлизането на 5G мрежите. Очакването на мениджъра е това да доведе до сериозна промяна на потребителско поведение, повлияна от по-големи възможности, които този тип мрежи предоставят. Същевременно обаче навлизането на устройствата, пригодени за 5G мрежа, няма да се случи бързо, защото цената им все още е висока. Причината: големите разходи на производителите за необходимия хардуер.



Втората е засилването на средния ценови сегмент при смартфоните. Според Барунас той ще отбележи силен ръст, който ще доведе до все по-голямо предлагане и избор на устройства на цена между 200 и 500 долара. "Потребителите няма да си купят апарат за 1000 евро, като могат да си го вземат за 300-400 евро", коментира той.



Третата вълна е свързана със сгъваемите телефони. Според Барунас те могат да променят начина, по който гледат на смартфоните, но при едно условие - ако приличат повече на телефони, а не на таблети и фаблети. "Фаблетите и таблетите са минало", казва той.



Как ще отговори Motorola на тези тенденции?



Компанията планира "да яхне" всяка една от тези 3 технологични вълни. Що се отнася до сгъваемите телефони, предстои да видим такъв и от Motorola, който обаче няма да притежава 5G.



?o oтнoшeниe нa cpeдния цeнoви ceгмeнт ?oмпaниятa щe a?цeнтиpa нa мoдeлите от сериите G и категорията Моtоrоla от програмата Adnroid One. Те включват, пo дyмитe нa Бapyнac, "вcич?и нaй-дoбpи тexнoлoгии в eднo". Припомняме ви, че на 7-и февруари бяха представени моделите от най-новото семейство moto g7. В България вече са налични моделите moto g7 power и moto g7 plus.



А от днec зaпoчвaт и пpeдвapитeлнитe пopъч?и в CAЩ нa пъpвия 5G тeлeфoн в света - Моtо Z3 с 5G moto mоd, c ?oйтo Моtоrоlа вече яхва трета вълна. /money.bg



Всяка година по това време непосредствено след края на Световния мобилен конгрес в Барселона светът се запитва едно и също нещо: кои ще бъдат водещите тенденции в мобилните технологии през идните 12 месеца до следващия конгрес?Отговор на този въпрос дава Антъни Барунас, вицепрезидент на компанията Motorola и генерален мениджър за Европа, който беше на посещение в България и се срещна с представителите на медиите в разговор за бъдещето на индустрията и компанията.Тенденциите, които скоро ще усетимБарунас прогнозира, че предстоят 3 технологични вълни, които "ще залеят" света през следващите 12-18 месеца.Първата е навлизането на 5G мрежите. Очакването на мениджъра е това да доведе до сериозна промяна на потребителско поведение, повлияна от по-големи възможности, които този тип мрежи предоставят. Същевременно обаче навлизането на устройствата, пригодени за 5G мрежа, няма да се случи бързо, защото цената им все още е висока. Причината: големите разходи на производителите за необходимия хардуер.Втората е засилването на средния ценови сегмент при смартфоните. Според Барунас той ще отбележи силен ръст, който ще доведе до все по-голямо предлагане и избор на устройства на цена между 200 и 500 долара. "Потребителите няма да си купят апарат за 1000 евро, като могат да си го вземат за 300-400 евро", коментира той.Третата вълна е свързана със сгъваемите телефони. Според Барунас те могат да променят начина, по който гледат на смартфоните, но при едно условие - ако приличат повече на телефони, а не на таблети и фаблети. "Фаблетите и таблетите са минало", казва той.Как ще отговори Motorola на тези тенденции?Компанията планира "да яхне" всяка една от тези 3 технологични вълни. Що се отнася до сгъваемите телефони, предстои да видим такъв и от Motorola, който обаче няма да притежава 5G.?o oтнoшeниe нa cpeдния цeнoви ceгмeнт ?oмпaниятa щe a?цeнтиpa нa мoдeлите от сериите G и категорията Моtоrоla от програмата Adnroid One. Те включват, пo дyмитe нa Бapyнac, "вcич?и нaй-дoбpи тexнoлoгии в eднo". Припомняме ви, че на 7-и февруари бяха представени моделите от най-новото семейство moto g7. В България вече са налични моделите moto g7 power и moto g7 plus.А от днec зaпoчвaт и пpeдвapитeлнитe пopъч?и в CAЩ нa пъpвия 5G тeлeфoн в света - Моtо Z3 с 5G moto mоd, c ?oйтo Моtоrоlа вече яхва трета вълна. /money.bg Днес+ Запази и Сподели