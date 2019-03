Още снимки: test Едва 10% от българските IT специалисти търсят кариера в чужбина Едва 10% от българските IT специалисти вярват, че могат да получат по-добри възможности за развитие в чужбина. Това показва анкета на международната компания за IT услуги Endava, проведена сред 150 реализирани софтуерни инженери от различни организации у нас. Според 90% от участниците в допитването ключът към по-успешната кариера е допълнителното обучение. Близо 40% споделят, че биха търсили по-добри перспективи и чрез смяна на работното място.



„Като компания ние насърчаваме връщането на квалифицирани български специалисти от чужбина. Към този момент имаме служители, които се прибират в България, след като са работили или учили в страни като Германия, САЩ и Австралия”, обяснява Мариела Христова, управител на Endava в София.



Участниците в анкетата на Endava отчитат и неравномерното представителство на двата пола в сектора. Като основни причини за това те посочват по-силния интерес на мъжете към материята и това, че са привлечени от професията още в ранна възраст. Друго обяснение е, че жените намират по-лесно реализация в други области. Едва 10% смятат, че липсват подходящи програми за насърчаване на развитието на дамите в IT сферата.



„И при нас е практика да има повече кандидати мъже, като средно те са 70% от цялостния състав на компанията. В същото време обаче 60% от средния мениджърски състав в Endava са жени. Като цяло, в сектора се наблюдава увеличен интерес към професиите програмист и софтуерен тестващ от представителите на нежния пол. Уверени сме, че скоро ще наблюдаваме изравняване в процентите както в България, така и в останалата част от европейските ни локации“, категорични са от компанията.



Според проучването най-интересни за IT специалистите са професионалните обучения и програми за повишаване на квалификацията, като от тях се интересуват 85% от анкетираните. На второ място се нареждат трейнингите за развитие на лидерските умения, а на трето – езиковите обучения.



Затова Endava предлага на своите служители специална програма за обучение и развитие в компанията, а споделянето на знания е основна ценност. Служителите с ръководни функции могат да се възползват от програми за развитие на лидерските умения.



При избора на работа IT експертите държат много на приятния офис с добра, комуникативна локация. Това е ключов фактор за близо две трети от участниците в допитването. Половината от анкетираните признават, че търсят и допълнителни стимули като ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване, програми за отстъпки и спорт. За все повече хора от бранша е важно и гъвкавото работно време, възможността за работа от вкъщи и допълнителните почивни дни./economic.bg



