Още снимки: test САЩ спря от движение Boeing 737 MAX 8 и докара на производителя най-голямата криза от години След като членовете на Европейския съюз, сред които и България, както и редица държави от различни части на света забраниха използването на самолета Boeing 737 MAX 8 заради ицидента в Етиопия, сега това го стори и родната за компанията производител страна - САЩ. Така най-големият производител на самолети в света Boeing се озова в най-голямата си криза от години насам.



Причината американските власти да вземат същото решение като ЕС, Китай и други е, че са били открити нови данни, показващи сходни белези на катастрофата в неделя и на тази на машина от същия модел няколко месеца по-рано в Индонезия. В заключението на американската агенция FAA се казва, че това подозрение изисква по-нататъшни разследвания, предаде "Ройтерс".



Това е вторият път за последните 6 години, когато агецията спира от движение модел на Boeing. Предишният беше през 2013 година, когато съмнения породи моделът 787 Dreamliner.



От своя страна компанията, която твърди, че 737 MAX 8 е безопасен за летене, заяви в изявление, че подкрепя решението на американските власти.



3 американски авиокомпании използват този модел - Southwest Airlines Co, American Airlines Group Inc и United Airlines. Първата има вече 5 отказани полета, а втората - близо 40, като Southwest е и най-големия оператор в света на модела с 34 броя във флотилията си.



От началото на кризата компанията Boeing е изгубила близо 20 милиарда долара от пазарната си капитализация, като акции на компанията поевтиняха от 422 долара в понеделник до 377 долара при затварянето на борсата снощи./money.bg

След като членовете на Европейския съюз, сред които и България, както и редица държави от различни части на света забраниха използването на самолета Boeing 737 MAX 8 заради ицидента в Етиопия, сега това го стори и родната за компанията производител страна - САЩ. Така най-големият производител на самолети в света Boeing се озова в най-голямата си криза от години насам.Причината американските власти да вземат същото решение като ЕС, Китай и други е, че са били открити нови данни, показващи сходни белези на катастрофата в неделя и на тази на машина от същия модел няколко месеца по-рано в Индонезия. В заключението на американската агенция FAA се казва, че това подозрение изисква по-нататъшни разследвания, предаде "Ройтерс".Това е вторият път за последните 6 години, когато агецията спира от движение модел на Boeing. Предишният беше през 2013 година, когато съмнения породи моделът 787 Dreamliner.От своя страна компанията, която твърди, че 737 MAX 8 е безопасен за летене, заяви в изявление, че подкрепя решението на американските власти.3 американски авиокомпании използват този модел - Southwest Airlines Co, American Airlines Group Inc и United Airlines. Първата има вече 5 отказани полета, а втората - близо 40, като Southwest е и най-големия оператор в света на модела с 34 броя във флотилията си.От началото на кризата компанията Boeing е изгубила близо 20 милиарда долара от пазарната си капитализация, като акции на компанията поевтиняха от 422 долара в понеделник до 377 долара при затварянето на борсата снощи./money.bg Днес+ Запази и Сподели