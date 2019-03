Още снимки: test Какви са различните видове кредити и как да ги ползвате? Кредитите са неразделна част от живота на всеки един съвременен човек. Те могат да бъдат определени, като "необходимо зло". Защо необходимо? - Защото всеки достига до етап от живота си, когато не иска да чака да спести средствата необходими му за някаква наложителна покупка.



А защо зло? - Защото хората благодарение на емоционални и нерационални фактори често попадат в кредитни примки, от които после не могат да излязат.



Истината е, че ползвани разумно, кредитите могат да помагат и да повишават стандарта ни на живот. И обратното - ползвани неразумно, могат да носят големи финансови загуби, включително и загуба на имущество, и т.н.



Как да сравнявате цената на различните видове кредити?



Кредитите имат много и най-разнообразни форми. Ще разгледам някои от основните и най-разпространени сред тях видове. Първо обаче - как да ги сравнявате?



Финaнcoвитe инcтитyции ca зaдължeни дa oпoвecтявaт гoдишния пpoцeнт нa paзxoдитe пo ?peдитнитe cи пpoдy?ти или тa?a пoпyляpния Г?P. A виe знaeтe ли ?a?вo e тoвa и ?a? ce изчиcлявa?



Гoдишният пpoцeнт нa paзxoдитe пo ?peдитa (Г?P) пo?aзвa дeйcтвитeлнoтo oc?ъпявaнe нa вce?и eдин ?peдит, ?aтo ?ъм лиxвeния пpoцeнт пo ?peдитa ce дoбaвят вcич?и ocтaнaли paзxoди, нacтoящи и бъдeщи, cвъpзaни c нeгo.



Г?P e oбщaтa цeнa нa ?peдитa зa пoтpeбитeля, изpaзeнa ?aтo гoдишeн пpoцeнт oт cyмaтa нa oтпycнaтия и peдoвнo oбcлyжвaн ?peдит.



?pи изчиcлявaнe нa Г?P ce в?лючвaт вcич?и зaдължитeлни тa?cи зa cмeт?a нa ?лиeнтa, cвъpзaни c oтпyc?aнeтo нa ?peдитa, ?aтo нaпpимep - тa?ca oдoбpeниe; зacтpaxoв?a живoт; ?oмиcиoннa зa oбpaбoт?a; тa?ca oцeн?a имoт (a?o e чacт oт ycлyгaтa нa бaн?aтa); зacтpaxoв?a имoт (cъщo a?o e пpeдocтaвeнa oт бaн?aтa) и дp.



Г?P дo гoлямa cтeпeн oгpaничaвa възмoжнocтитe нa финaнcoвитe инcтитyции дa cпe?yлиpaт c пoдвeждaщи пoтpeбитeлитe pe?лaмa, ?aтo нaпpимep дa пpoмoтиpaт ниc?и лиxви пo oпpeдeлeни пpoдy?ти, cлeд ?oeтo дa нaлaгaт cepиoзни тa?cи и ?oмиcиoни, ?oитo oc?ъпявaт ?peдитнитe пpoдy?ти (шиpo?o изпoлзвaнa пpa?ти?a пpeди ня?oл?o гoдини).



Ka? дa изчиcлявaтe paзxoдa cи зa eдин ?peдит нa бaзa нa пpoцeнта Г?P?



Eтo eдин пpимep. Имaтe ?peдитнa ?apтa c пoлзвaн лимит oт 2000 лeвa. Гoдишният пpoцeнт нa paзxoдитe пo ?apтaтa e 15%.



Paздeлятe тoзи гoдишeн пpoцeнт нa paзxoдитe нa 365 (днитe в гoдинaтa). 15%/365 и пoлyчaвaтe 0.04%. Cлeд тoвa yмнoжaвaтe тoзи пpoцeнт пo 30 (дни в мeceцa). ?oлyчeният peзyлтaт yмнoжaвaтe пo cyмaтa нa пoлзвaния ?peдит, в cлyчaя 2000 лeвa. И пoлyчaвaтe 24 лeвa. Toвa e мeceчния ви paзxoд зa лиxви, тa?cи и ?oмиcиoни пo ?peдитa ви.



Ceгa, a?o внoc?aтa пo ?peдитнaтa ви ?apтa e 2% oт пoлзвaнaтa cyмa, или 40 лeвa нa мeceц, тo 24 лeвa oт тяx oтивaт зa лиxви, тa?cи и ?oмиcиoни и eдвa 16 лeвa зa пo?pивaнe нa глaвницaтa.



Hиc?aтa cyмa, ?oятo oтивa зa пo?pивaнe нa зaдължeниeтo, e и ocнoвнaтa пpичинa дa ce гoвopи зa "вeчнa cпиpaлa нa зaдлъжнялocттa", или тoвa, чe щe ca ви нyжни гoдини, зa дa пo?pиeтe тoвa c?ъпo зaдължeниe c Г?P, знaчитeлнo нaд тoвa нa пoтpeбитeлc?итe ?peдити, нaпpимep.



Различните типове кредити и как да ги ползвате?



Ипотечни кредити



Както подсказва името, този род кредити се отпускат срещу залог на имущество и най-често се ползват за финансиране на покупка на недвижим имот, или пък за довършителни работи. Всъщност, добре би било този род кредити да се ползва основно и само за това, макар че има възможност и с тях да финансирате и други свои планове (налице са и продукти, като ипотечни потребителски кредити)...



Това са най-евтините и изгодни кредити, които обаче са свързани с най-големи първоначални разходи, свързани с оценката, прехвърлянето и залога на имота.



Този род кредити, поради размера и целта, за която се вземат, обикновено са дългосрочни. Добре е преди да прибегнете към тях и ако обмисляте покупка на имот с тегленет на такъв кредит, да не посягате към друг род кредити, или да погасите текущите си краткосрочни задължения. Защото в противен случай рискувате банката, или да ви откаже отпускането на ипотечен кредит, или да ви отпусне по-малка от желаната сума. Защото при разглеждане на молбата Ви за ипотечен кредит, освен оценката на имота, който ще дадете, като залог, банката ще разгледа и способността Ви да плащате задължението си, на база на разполагаем доход (от който ще се приспадат другите вноски по кредити).



Тук е най-важно, правилно да изберете най-изгодния кредит, първо защото сумата е най-голяма и второ, защото ще го плащате най-продължителен период от време.



Въпреки че офертите на банките имат тенденция да се приближават във все по-голяма степен една към друга поради голямата конкуренция, все пак цената на кредитите все още варира в широки граници.



Може процент и половина да не ви се струва голяма разлика между две оферти. Но това не е така. Ето и един пример:



Ако вземете кредит от 100 000 лева за 25 години при ГПР от 3%, каквито оферти са налични в момента, то за целия период на кредита ще върнете сумата от 141 487,40 лева. При ипотечен кредит с ГПР от 4.46% пък, сумата която ще трябва да върнете на банката вече набъбва до 164 691 лева, или с близо 23 000 лева повече!



Потребителски кредити



Потребителските кредити станаха много изгоден и удобен източник на финансиране през последната една година благодарение на понижението на лихвите. Те са изключително удобни за финансиране на нужда от по-значителни по размер покупки, като например на нов автомобил, или обзавеждане и ремонт на имоти.



Вече могат да бъдат открити подобни кредити, чиито годишен процент на разходите е под 6%, което е едва с малко над два процентни пункта по-високо от този на най-изгодните ипотечни кредити в момента. Разбира се, най-изгодните кредити в тази категория идват и с известни изисквания - като например превод на работната заплата в съответната банка.



Потребителските кредити са доста удобни за потребителите поради няколко причини. Те се отпускат при далеч по-опростена от банките процедури и по-ниски допълнителните разходи свързани с тях (на време и средства), в сравнение с ипотечните например.



В допълнение, както вече споменах, цената на този род кредити се понижи значително през последните няколко години, в унисон със спада на лихвите по всички типове кредити, но с далеч по-големи темпове.



Кредитни карти



Кредитните карти станаха изключително популярни през последните години. И това е напълно логично, предвид на всичките им предимства, които предоставят на съвременния платец.



Оказва се обаче, че най-големия проблеми при тях не е високата лихва, която потребителите им плащат по ползваните суми. Това е - попадането във "вечната спирала" на задлъжнялост...



За какво става въпрос?



Ако ползвате лимита си по кредитната карта до край и решите да плащате само минималната погасителна вноска то трябва задължително да имате в предвид следното: кредитна карта с лимит от 2 000 лева, лихвен процент от 18% и минимална погасителна вноска от 2% по ползваната сума, ще ви отнеме около 370 месеца, или над 30 години, за да я покриете напълно.



А хрумвало ли Вие е да си поискате по-ниски лихви по кредитната карта? Най-вероятно не... Отново според статистиката в САЩ обаче, осем от десет души, които са поискали намаляване на лихвените проценти по кредитните си карти, са ги получили.



Например, ако имате 5 000 лева баланс по вашата кредитна карта и плащате 150 лева на месец при годишен процент на разходите от 15%, вие ще платите над 850 лева по-малко под формата на лихви за година, от това, ако годишният процент на разходите ви е 20%. Сумата не е лоша, нали?



Потребителите, които не са особено доволни от високия годишен процент на разходите си, могат просто да вдигнат телефона и да звъннат в кол-центъра на картоиздателя си или да посетят някой клон на банката издател с молба за намаляването му.



Помислете по следния начин, ако шансовете ви да спечелите от лотарията са 80%, бихте ли пропуснали да участвате? Най-вероятно, не.



Защо тогава да не се възползвате от възможността да пестите определена сума пари всеки месец?



Оказва се обаче, че не само българите сме стеснителни и се чувстваме неудобно да преговаряме с банките. Подобна е и ситуацията в САЩ, най-големият и развит пазар на кредитни карти в света, където само един от всеки пет държатели на кредитни карти, някога е искал от финансовата си институция да заличи начислени такси за просрочено задължение или да намали лихвите по картите им.



Стоки на изплащане



Единственият разумен начин да си купувате стоки на изплащане е с ползването на кредитни инструменти, които не водят до оскъпяване на закупената стока



Почти всяка голяма търговска верига предлага определени продукти с подобни условия в партньорство с кредитна институция. Най-вероятно условието по подобна сделка ще е да ви бъде издадена кредитна карта.



Никой обаче няма да ви спре да си закриете кредитната карта, когато изплатите стоката, ако не желаете да я ползвате.



Това е много по-добър вариант обаче отколкото да си купите стока, която ще се оскъпи с над 30%, при това само за една година.



