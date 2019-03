Още снимки: test Първи трейлър на The Public с Алек Болдуин Може ли филм, чието действие се развива в библиотека, да бъде смешен? И ние мислехме, че не е възможно, преди да гледаме трейлъра на The Public. Бързо ни стана ясно, че всякакви смахнати хора посещават обществена библиотека, например такива, които издирват макет на Земята в естествен размер, както и че тихото място за четене може да се превърне в сцена за протест и човешка подкрепа.



Може ли филм, чието действие се развива в библиотека, да бъде смешен? И ние мислехме, че не е възможно, преди да гледаме трейлъра на The Public. Бързо ни стана ясно, че всякакви смахнати хора посещават обществена библиотека, например такива, които издирват макет на Земята в естествен размер, както и че тихото място за четене може да се превърне в сцена за протест и човешка подкрепа.

Емилио Естевес режисира и играе главната роля на библиотекаря, а колега му е Джена Малоун. В актьорския състав са още Алек Болдуин като полицейски шеф, който трябва да разреши заложническата криза в библиотеката, Крисчън Слейтър, Джефри Райт, Гейбриъл Юниън.

Премиерата на The Public е на 5 април. /lifestyle.bg