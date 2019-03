Още снимки: test Pay with Facebook, Marketplace и Facebook - опцията за плащане през Facebook Наскоро в iOS и Android приложението на Facebook се появи опцията Pay with Facebook като част от Marketplace услугата за купуване и продаване на стоки.



Идеята е потребителите на мрежата да разполагат с безопасен и безплатен начин за извършване на плащания към продавачи. До момента договорките в Marketplace се случваха предимно чрез съобщения в платформата.



Новата услуга ще позволява плащания и към търговци извън Marketplace, които продават продават продуктите си чрез Facebook страници.



Купувачите ще могат да изпратят оферта към продавачите, които от своя страна ще могат да приемат или отхвърлят офертата, и да изпратят искане за плащане.



За момента изглежда, че платформата ще поддържа плащания с Visa и Mastercard, но по всичко личи, че ще има опция и за разплащане с криптовалута.



