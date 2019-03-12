Задържаха пациент, отправял заплахи към лекар в Крумовград
12.03.2019 15.31
Пациент, отправял заплахи към медицински работник във Филиала на спешна помощ в Крумовград, е задържан в полицейското управление в града.
Инцидентът станал вчера, около 10.30 часа. 49-годишният мъж потърсил медицинска помощ, но останал недоволен от обслужването и нападнал със словесна агресия медицинско лице. По същия начин се отнесъл и с пристигналия полицейски екип.
Образувана е проверка по случая по чл.325, ал.2 от НК за хулиганство, съпроводено със съпротива срещу орган на властта, изпълняващ задължения си по опазване на обществения ред.
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