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Задържаха пациент, отправял заплахи към лекар в Крумовград

12.03.2019 15.31

Пациент, отправял заплахи към медицински работник във Филиала на спешна помощ в Крумовград, е задържан в полицейското управление в града.

Инцидентът станал вчера, около 10.30 часа. 49-годишният мъж потърсил медицинска помощ, но останал недоволен от обслужването и нападнал със словесна агресия медицинско лице. По същия начин се отнесъл и с пристигналия полицейски екип.

Образувана е проверка по случая по чл.325, ал.2 от НК за хулиганство, съпроводено със съпротива срещу орган на властта, изпълняващ задължения си по опазване на обществения ред.

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