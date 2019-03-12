Още снимки: test Задържаха пациент, отправял заплахи към лекар в Крумовград Пациент, отправял заплахи към медицински работник във Филиала на спешна помощ в Крумовград, е задържан в полицейското управление в града.



Инцидентът станал вчера, около 10.30 часа. 49-годишният мъж потърсил медицинска помощ, но останал недоволен от обслужването и нападнал със словесна агресия медицинско лице. По същия начин се отнесъл и с пристигналия полицейски екип.



Образувана е проверка по случая по чл.325, ал.2 от НК за хулиганство, съпроводено със съпротива срещу орган на властта, изпълняващ задължения си по опазване на обществения ред. Пациент, отправял заплахи към медицински работник във Филиала на спешна помощ в Крумовград, е задържан в полицейското управление в града.Инцидентът станал вчера, около 10.30 часа. 49-годишният мъж потърсил медицинска помощ, но останал недоволен от обслужването и нападнал със словесна агресия медицинско лице. По същия начин се отнесъл и с пристигналия полицейски екип.Образувана е проверка по случая по чл.325, ал.2 от НК за хулиганство, съпроводено със съпротива срещу орган на властта, изпълняващ задължения си по опазване на обществения ред. Днес+ Запази и Сподели



