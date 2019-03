Още снимки: test Обсъжда се продължение на филма "Бохемска рапсодия" Обсъжда се създаването на продължение на филма "Бохемска рапсодия" (Bohemian Rhapsody), пожънал огромни финансови успехи и превърнал се в хит сред зрителите и критиката.



Това съобщава zrock.bg, цитирайки Руди Долезал, който е режисьор, работил по множество видеоклипове на "Куин" в миналото.



Самият Долезал е предложил идея за продължение на "Бохемска рапсодия" на мениджъра на групата – Джим Бийч.



„Сигурен съм, че той планира продължение, което започва със събитието Live Aid", сподели Долезал.



Продължението на филма има голям смисъл и от бизнес гледна точка.



"Бохемска рапсодия", който е с бюджет от около 50 милиона долара, изкара 875 милиона в бокс офиса до момента.



Периодът от средата на 80-те до 1991-а, когато умира Фреди Меркюри, е изключително важен в музикално отношение за групата. Тогава са създадени албуми като A Kind of Magic, The Miracle и Innuendo.



Първият филм "Бохемска рапсодия" спечели 4 Оскара и имаше още една номинация. Лентата стана "Най-добър филм - драма" на 76-ите награди "Златен гробус", а отделно Рами Малек взе "Златен глобус", БАФТА и др.



