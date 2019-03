Още снимки: test Citroen Ami One - колата, която караме без книжка По време на изложението в Женева Citroen представи миниатюрна, малко грозновата, но все пак футуристична количка на батерии, която можем да караме без книжка.



Ami One наподобява Renault Twizy и представлява двуместна кола за градско придвижване, която тежи само 350 килограма (без батериите) и има максимална скорост от 45 км/ч.



Дизайнът е доста раздвижен и действително напомня за прототип от научно-фантастичен филм. Купето е максимално стегнато, като зад двете седалки има и малко пространство, където да държим пазарската си чанта.



Батерията издържа на до 160 километра, което е напълно достатъчно за градски условия.



Въпреки малкия размер, Citroen са снабдили Ami One с 18-инчови джанти, които придават сериозност на целия дизайн.



Колата е предназначена най-вече за споделено градско пътуване и ще плъзне из европейските градове от 2020 г. Очаква се моделът да е популярен и сред малолетните европейци, които все още нямат право да управляват "истински" автомобил.



