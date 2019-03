Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Интер - СПАЛ

08:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Рен - Арсенал

08:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Байерн Мюнхен - Макаби Тел Авив

08:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Бърнли, мач от английската Висша лига, повторение

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Киево - Милан

08:30 Film Plus: Тенис: BNP Paribas Open, Индиън Уелс (WTA Premier Mandatory - повторение)

10:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Аякс - Фортуна Ситард

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Болоня - Каляри

10:00 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Ница, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Наполи - Залцбург

10:00 Film Plus: Футбол: Алавес - Ейбар (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Филаделфия Севънтисиксърс - Индиана Пейсърс, мач от НБА, повторение

10:30 BNT 3: Обзор "Лига Европа"

11:00 BNT 3: Баскетбол: Балкан - Академик Бултекс - среща от Националната баскетболна лига

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Атлетико Мадрид - Ювентус

12:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Дарушафака - Панатинайкос

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

12:00 Max Sport 3: Футбол: Мейджър Лийг Сокър Далас - Лос Анджелис Галакси

12:00 Film Plus: Тенис: BNP Paribas Open, Индиън Уелс (WTA Premier Mandatory - повторение)

12:05 Nova Sport: Футбол: Уест Бромич Албиън - Ипсуич Таун, мач от Чемпиъншип, повторение

13:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Удинезе

14:00 Nova Sport: Футбол: Монако - Бордо, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Шалке - Манчестър Сити

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфилд Таун - Борнемут, мач от английската Висша лига, запис

15:00 Diema Sport: Футбол: Етър - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение

16:00 Nova Sport: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2018-19), 5-и епизод, повторение

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСЖ - Манчестър Юн

16:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Райо Валекано (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сасуоло - Наполи

17:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 34-и епизод, повторение

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Кардиф Сити - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, запис

17:30 Nova Sport: Футбол: Берое - Витоша, мач от Първа професионална лига, директно

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Порто - Рома

18:00 Diema Sport: Волейбол: Левски - Нефтохимик, мач от Суперлигата, повторение

18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фиорентина - Лацио

19:00 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /11 епизод/

19:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор

19:15 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Байерн Мюнхен - Волфсбург

19:30 BNT 3: Футбол: Валенсия - Краснодар - среща от 1/8-финалите на турнира "Лига Европа"

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Обзор

20:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Индиън Уелс

20:00 Nova Sport: Футбол: Бирмингам Сити - Астън Вила, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

20:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, обзор на кръга

21:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:00 Diema Sport: Баскетбол: Ню Йорк Никс - Сакраменто Кингс, мач от НБА, повторение

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Фулъм, мач от английската Висша лига, запис

21:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Фортуна Дюселдорф - Айнтрахт Франкфурт, директно

21:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - Емполи

21:30 Film Plus: Пряко: Тенис: BNP Paribas Open, Индиън Уелс (WTA Premier Mandatory)

22:00 TV+: Футбол: Атлетико /М/ - Леганес (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

22:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Индиън Уелс

22:15 Nova Sport: Футбол: Страсбург - Лион, мач от френската Лига 1, повторение

22:45 BNT 3: Футбол: Айнтрахт /Франкфурт/ - Интер - среща от 1/8-финалите на турнира "Лига Европа"

23:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига, повторение

23:30 Max Sport 3: Студио "Футбол" /bukmeikar.com



06:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Интер - СПАЛ08:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Рен - Арсенал08:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Байерн Мюнхен - Макаби Тел Авив08:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение08:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Бърнли, мач от английската Висша лига, повторение08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Киево - Милан08:30 Film Plus: Тенис: BNP Paribas Open, Индиън Уелс (WTA Premier Mandatory - повторение)10:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Аякс - Фортуна Ситард10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Болоня - Каляри10:00 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Ница, мач от френската Лига 1, повторение10:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Наполи - Залцбург10:00 Film Plus: Футбол: Алавес - Ейбар (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)10:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение10:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Филаделфия Севънтисиксърс - Индиана Пейсърс, мач от НБА, повторение10:30 BNT 3: Обзор "Лига Европа"11:00 BNT 3: Баскетбол: Балкан - Академик Бултекс - среща от Националната баскетболна лига12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Атлетико Мадрид - Ювентус12:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Дарушафака - Панатинайкос12:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение12:00 Max Sport 3: Футбол: Мейджър Лийг Сокър Далас - Лос Анджелис Галакси12:00 Film Plus: Тенис: BNP Paribas Open, Индиън Уелс (WTA Premier Mandatory - повторение)12:05 Nova Sport: Футбол: Уест Бромич Албиън - Ипсуич Таун, мач от Чемпиъншип, повторение13:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Удинезе14:00 Nova Sport: Футбол: Монако - Бордо, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Шалке - Манчестър Сити14:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфилд Таун - Борнемут, мач от английската Висша лига, запис15:00 Diema Sport: Футбол: Етър - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение16:00 Nova Sport: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2018-19), 5-и епизод, повторение16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСЖ - Манчестър Юн16:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Райо Валекано (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сасуоло - Наполи17:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 34-и епизод, повторение17:00 Diema Sport 2: Футбол: Кардиф Сити - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, запис17:30 Nova Sport: Футбол: Берое - Витоша, мач от Първа професионална лига, директно18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Порто - Рома18:00 Diema Sport: Волейбол: Левски - Нефтохимик, мач от Суперлигата, повторение18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фиорентина - Лацио19:00 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /11 епизод/19:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор19:15 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Байерн Мюнхен - Волфсбург19:30 BNT 3: Футбол: Валенсия - Краснодар - среща от 1/8-финалите на турнира "Лига Европа"20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Обзор20:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Индиън Уелс20:00 Nova Sport: Футбол: Бирмингам Сити - Астън Вила, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи20:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване20:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, обзор на кръга21:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"21:00 Diema Sport: Баскетбол: Ню Йорк Никс - Сакраменто Кингс, мач от НБА, повторение21:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Фулъм, мач от английската Висша лига, запис21:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Фортуна Дюселдорф - Айнтрахт Франкфурт, директно21:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - Емполи21:30 Film Plus: Пряко: Тенис: BNP Paribas Open, Индиън Уелс (WTA Premier Mandatory)22:00 TV+: Футбол: Атлетико /М/ - Леганес (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)22:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Индиън Уелс22:15 Nova Sport: Футбол: Страсбург - Лион, мач от френската Лига 1, повторение22:45 BNT 3: Футбол: Айнтрахт /Франкфурт/ - Интер - среща от 1/8-финалите на турнира "Лига Европа"23:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение23:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига, повторение23:30 Max Sport 3: Студио "Футбол" /bukmeikar.com Днес+ Запази и Сподели