Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска Лига

08:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Жалгирис - Гран Канария

08:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение

08:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Борусия Мьонхенгладбах - Байерн Мюнхен, мач от германската Бундеслига

09:30 BNT 3: Пътят към Китай 2019 обзор на световните квалификации по баскетбол

09:55 BNT 3: Обзор "Лига Европа"

10:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Индиън Уелс

10:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Борусия Дортмунд - Тотнъм Хотспър

10:00 Nova Sport: Футбол: Чарлтън Атлетик - Портсмут, мач от английската Лига 1, повторение

10:00 Diema Sport: Футбол: Етър - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Уотфорд, мач от английската Висша лига, повторение

11:00 Film Plus: Футбол: Реал /Сосиедад/ - Атлетико /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

11:30 BNT 3: Футбол: Челси - Динамо /Киев/ - среща от 1/8-финалите на турнира "Лига Европа"

12:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

12:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 33-и епизод, повторение

12:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "Удо Латек" , документален филм

12:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Индиън Уелс

12:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

12:30 Diema Sport: Футбол: Септември - Славия, мач от Първа професионална лига, директно

13:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

13:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСЖ - Манчестър Юнайтед

13:00 Film Plus: Тенис: BNP Paribas Open, Индиън Уелс (WTA Premier Mandatory - повторение)

13:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Болоня - Каляри

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Бърнли, мач от английската Висша лига, директно

14:00 Nova Sport: Футбол: Бирмингам Сити - Астън Вила, мач от Чемпиъншип, директно

15:00 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

15:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, директно

15:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Порто - Рома

15:25 Max Sport 3: Студио "Футбол"

15:30 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Обзор

15:30 Max Sport 2: Футбол: Холандска Ередивизи Витес - Фейенорд

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Интер - СПАЛ

16:00 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Лил, мач от френската Лига 1, директно

16:05 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига, директно

16:15 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Хофенхайм - Нюрнберг, директно

17:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска Лига

17:10 BNT 3: Футбол: Айнтрахт /Франкфурт/ - Интер - среща от 1/8-финалите на турнира "Лига Европа"

17:30 Diema Sport: Футбол: Левски - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, директно

17:45 Max Sport 2: Футбол: Холандска Ередивизи Аякс - Фортуна Ситард

17:55 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:00 Nova Sport: Футбол: Рен - Каен, мач от френската Лига 1, директно

18:15 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно

18:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

19:00 Ring.BG: Пряко, Волейбол Серия А: Сиена - Модена

19:00 BNT 3: Футбол: Валенсия - Краснодар - среща от 1/8-финалите на турнира "Лига Европа"

19:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сасуоло - Наполи

19:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Хановер - Байерл Леверкузен, директно

19:40 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Леванте - Виляреал

20:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Индиън Уелс

20:00 Film Plus: Пряко: Тенис: BNP Paribas Open, Индиън Уелс (WTA Premier Mandatory)

20:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:30 Nova Sport: Баскетбол: Тенерифе - Гран Канария, мач от испанската баскетболна лига, директно, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:45 BNT: В кадър Патриархът на волейбола

20:50 BNT 3: Пътят към Китай 2019 обзор на световните квалификации по баскетбол

20:55 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

21:00 Diema Sport: Класика от "А" Професионална футболна група: Левски - Лудогорец (2014-15), повторение

21:30 Ring.BG: Най-великата футболна сцена

21:30 BNT 3: Обзор "Лига Европа"

21:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фиорентина - Лацио

22:00 Diema Sport 2: Студио "Баскетбол", директно

22:00 Diema Sport: Футбол: Марсилия - Ница, мач от френската Лига 1, директно

22:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Индиън Уелс

22:30 Diema Sport 2: Баскетбол: Филаделфия Севънтисиксърс - Индиана Пейсърс, мач от НБА, директно

23:15 Nova Sport: Футбол: Уест Бромич Албиън - Ипсуич Таун, мач от Чемпиъншип, повторение

23:25 Max Sport 3: Студио "Футбол"

