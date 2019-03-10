Спортът по телевизията днес
10.03.2019 09.12
08:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска Лига
08:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Жалгирис - Гран Канария
08:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение
08:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Борусия Мьонхенгладбах - Байерн Мюнхен, мач от германската Бундеслига
09:30 BNT 3: Пътят към Китай 2019 обзор на световните квалификации по баскетбол
09:55 BNT 3: Обзор "Лига Европа"
10:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Индиън Уелс
10:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Борусия Дортмунд - Тотнъм Хотспър
10:00 Nova Sport: Футбол: Чарлтън Атлетик - Портсмут, мач от английската Лига 1, повторение
10:00 Diema Sport: Футбол: Етър - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Уотфорд, мач от английската Висша лига, повторение
11:00 Film Plus: Футбол: Реал /Сосиедад/ - Атлетико /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)
11:30 BNT 3: Футбол: Челси - Динамо /Киев/ - среща от 1/8-финалите на турнира "Лига Европа"
12:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване
12:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 33-и епизод, повторение
12:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "Удо Латек" , документален филм
12:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Индиън Уелс
12:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване
12:30 Diema Sport: Футбол: Септември - Славия, мач от Първа професионална лига, директно
13:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"
13:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСЖ - Манчестър Юнайтед
13:00 Film Plus: Тенис: BNP Paribas Open, Индиън Уелс (WTA Premier Mandatory - повторение)
13:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Болоня - Каляри
14:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Бърнли, мач от английската Висша лига, директно
14:00 Nova Sport: Футбол: Бирмингам Сити - Астън Вила, мач от Чемпиъншип, директно
15:00 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете
15:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, директно
15:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Порто - Рома
15:25 Max Sport 3: Студио "Футбол"
15:30 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Обзор
15:30 Max Sport 2: Футбол: Холандска Ередивизи Витес - Фейенорд
16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Интер - СПАЛ
16:00 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Лил, мач от френската Лига 1, директно
16:05 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига, директно
16:15 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Хофенхайм - Нюрнберг, директно
17:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска Лига
17:10 BNT 3: Футбол: Айнтрахт /Франкфурт/ - Интер - среща от 1/8-финалите на турнира "Лига Европа"
17:30 Diema Sport: Футбол: Левски - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, директно
17:45 Max Sport 2: Футбол: Холандска Ередивизи Аякс - Фортуна Ситард
17:55 Max Sport 3: Студио "Футбол"
18:00 Nova Sport: Футбол: Рен - Каен, мач от френската Лига 1, директно
18:15 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно
18:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"
19:00 Ring.BG: Пряко, Волейбол Серия А: Сиена - Модена
19:00 BNT 3: Футбол: Валенсия - Краснодар - среща от 1/8-финалите на турнира "Лига Европа"
19:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сасуоло - Наполи
19:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Хановер - Байерл Леверкузен, директно
19:40 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Леванте - Виляреал
20:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Индиън Уелс
20:00 Film Plus: Пряко: Тенис: BNP Paribas Open, Индиън Уелс (WTA Premier Mandatory)
20:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване
20:30 Nova Sport: Баскетбол: Тенерифе - Гран Канария, мач от испанската баскетболна лига, директно, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
20:45 BNT: В кадър Патриархът на волейбола
20:50 BNT 3: Пътят към Китай 2019 обзор на световните квалификации по баскетбол
20:55 Max Sport 3: Студио "Футбол"
21:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване
21:00 Diema Sport: Класика от "А" Професионална футболна група: Левски - Лудогорец (2014-15), повторение
21:30 Ring.BG: Най-великата футболна сцена
21:30 BNT 3: Обзор "Лига Европа"
21:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фиорентина - Лацио
22:00 Diema Sport 2: Студио "Баскетбол", директно
22:00 Diema Sport: Футбол: Марсилия - Ница, мач от френската Лига 1, директно
22:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Индиън Уелс
22:30 Diema Sport 2: Баскетбол: Филаделфия Севънтисиксърс - Индиана Пейсърс, мач от НБА, директно
23:15 Nova Sport: Футбол: Уест Бромич Албиън - Ипсуич Таун, мач от Чемпиъншип, повторение
23:25 Max Sport 3: Студио "Футбол"
23:45 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сампдория - Аталанта
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