Защо най-голямата социална мрежа в света иска да се превърне в копие на китайското суперприложение W Решението на Facebook Inc. да тръгне към промяна в начина, по който комуникират потребителите на платформата, както и включването на разплащания и електронна търговия повтаря стъпките на WeChat - китайското суперприложение, което множество китайци смятат за незаменимо, пише The Wall Street Journal.



След като главният изпълнителен директор Марк Зукърбърг заяви, че вижда бъдещето на социалната мрежа в криптираните съобщения, плащания и други услуги, приликите за много китайци станаха твърде очевидни. Пътят към създаването на суперприложение за Facebook няма да бъде толкова лек, колкото за WeChat. Китайската компания е предпазена от конкуренция в пазар, който е изключително гладен за услуги. А и дори не се замисля да предлага такова ниво на поверителност, каквото множество потребители на Facebook най-вероятно ще изискат.



Но за същите тези китайци - както и за анализаторите на технологичния сектор - причините зад позицията на Зукърбърг са лесни за разбиране. Разработено от Tencent Holdings Ltd. приложението WeChat се превърна от семпла услуга за изпращане на съобщения до място, на което потребителите могат да пазаруват, плащат, поръчват храна, да купуват билети за кино, да правят резервации в ресторанти и да си записват час при лекаря - без въобще да напускат платформата.



WeChat има около милиард потребителите. Tencent не дава финансова информация специално за приложението, но през последното тримесечие ръстът на приходите от реклама, плащания и други услуги, свързани с него, е около 60%. Именно то помогна на компанията да се превърне в една от най-влиятелните в Поднебесната империя.



Facebook е "наясно как Tencent успя да интегрира съобщенията с плащания и електронна търговия в една платформа", казва Бен Кавендър, старши анализатор в China Market Research Group. Мениджърите във FB отдавна хвалят Wechat.



С тази промяна Facebook се опитва да намери нови начини да прави пари, отвъд рекламата. "Те гледат към растеж в бъдеще, виждайки, че това е метод, който работи", казва Кавендър.



