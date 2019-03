Още снимки: test Испанските партии обсебват деня на жената в кампаниите си С наближаването на нови прояви за правата на жените на 8 март феминизмът е в центъра на дебатите между испанските партии, от левицата до крайната десница, които вече са в предизборна кампания.



Профсъюзи, женски асоциации и леви партии призоваха за спиране на работа поне за два часа утре с надежда да повторят стачката и масовите демонстрации от миналата година, които мобилизираха милиони хора в цялата страна.



Но тази година това се случва няколко седмици преди предсрочните парламентарни избори на 28 април и изборите за Европейски парламент, местни и общински изборите на 26 май.



Като използва видеоклипове и лозунги, Испанската социалистическа работническа партия на премиера Педро Санчес засвидетелства своя ангажимент към проблемите на жените и постигнатото по въпросите на равенството.



В петък, на последното заседание на кабинета, правителството, в което има най-много жени в историята на страната, одобри поредица от мерки в този смисъл: прогресивно удължаване на отпуска по бащинство, така че през 2021 г. да се изравни с този по майчинство, по-голяма прозрачност на заплатите.



Целта е намаляване на неравенството в заплащането на мъжете и жените, което според последните данни на Евростат през 2016 г. е било 14,2 процента в Испания и 16,2 на сто в ЕС.



Крайната десница контраатакува



За социалистите целта е "насочване на дебата към социалните въпроси: права на жените, преразпределение, бедност", смята Кристина Монхе, политоложка от университета в Сарагоса, интервюирана от АФП. Защото според нея "тези теми са по-присъщи за левите", отколкото защитата на единството на Испания, изправена пред каталунския стремеж към независимост - централна тема в кампанията, благодатна за десницата.



В Испания, където движението за правата на жените е силно, 77 процента от хората смятат, че стачка на 8 март е оправдана, показва допитване на института Метроскопия, публикувано в понеделник.



Но този дял е намалял с пет пункта за година, особено сред симпатизантите на десницата, докато крайнодясната партия Вокс, чиято популярност нараства, се изказва доста остро срещу жените.



Вокс, която може да е от решаващо значение за сформирането на евентуално дясно мнозинство след парламентарните избори, се противопоставя по-специално на закона срещу сексисткото насилие, който смята за "идеологически" и "дискриминационен" спрямо мъжете.



Украсен с фотомонтаж на Хитлер с грим, червило и лилаво феминистко лого на фуражката, автобус на крайноконсервативната католическа организация "Асте Оир" (Hazte Oir/ Накарай ги да те чуят), която сравнява феминистите с нацистите, от няколко дни обикаля улиците на големите градове на страната.



Въпреки искането на прокуратурата в Барселона, която видя в това провокация към омраза и дискриминация, във вторник съдът отказа да го спре.



А на 10 март в Мадрид е свикана контрадемонстрация по призива на "Women of the World Global Platform" (Жените от световната глобална платформа). Инициативата включва най-вече католически сдружения и организации срещу абортите - в името на "жените, мъжете и семействата, които скъсват с вмирисания и остарял феминизъм", казва говорителката й Леонор Тамайо, която е и председателка на дружество срещу абортите.



Либерален феминизъм



Вдясно Народната партия и "Сиудаданос" ("Гражданите") искат да се разграничат от такива изказвания, като не призовават да се участва в проявите за 8 март.



Десноцентристката партия "Сиудаданос" в неделя представи в тази връзка манифест за "либерален феминизъм". "Никой няма монопол върху правата на жените", аргументира се нейната говорителка Инес Аримадас.



Народната партия също приглуши критичните изказвания срещу абортите на своя председател Пабло Касадо и оттогава говори за премахване на неравенството в заплащането и за насърчаване на навлизането на жените на пазара на труда.



"Не им позволявайте да говорят от наше име", заяви, имайки предвид левицата, председателката на камарата на депутатите Ана Пастор в предизборен видеоматериал на консервативната партия.



Това е осезаемо доказателство, че етикетът на феминизма е лепнат политически и се използва за политика, смята Кристина Монхе. "Много хора с десни убеждения може би няма да си сложат лилава панделка на 8 март, но няма да толерират повече противопоставянето на техните партии срещу това". (БТА) С наближаването на нови прояви за правата на жените на 8 март феминизмът е в центъра на дебатите между испанските партии, от левицата до крайната десница, които вече са в предизборна кампания.Профсъюзи, женски асоциации и леви партии призоваха за спиране на работа поне за два часа утре с надежда да повторят стачката и масовите демонстрации от миналата година, които мобилизираха милиони хора в цялата страна.Но тази година това се случва няколко седмици преди предсрочните парламентарни избори на 28 април и изборите за Европейски парламент, местни и общински изборите на 26 май.Като използва видеоклипове и лозунги, Испанската социалистическа работническа партия на премиера Педро Санчес засвидетелства своя ангажимент към проблемите на жените и постигнатото по въпросите на равенството.В петък, на последното заседание на кабинета, правителството, в което има най-много жени в историята на страната, одобри поредица от мерки в този смисъл: прогресивно удължаване на отпуска по бащинство, така че през 2021 г. да се изравни с този по майчинство, по-голяма прозрачност на заплатите.Целта е намаляване на неравенството в заплащането на мъжете и жените, което според последните данни на Евростат през 2016 г. е било 14,2 процента в Испания и 16,2 на сто в ЕС.Крайната десница контраатакуваЗа социалистите целта е "насочване на дебата към социалните въпроси: права на жените, преразпределение, бедност", смята Кристина Монхе, политоложка от университета в Сарагоса, интервюирана от АФП. Защото според нея "тези теми са по-присъщи за левите", отколкото защитата на единството на Испания, изправена пред каталунския стремеж към независимост - централна тема в кампанията, благодатна за десницата.В Испания, където движението за правата на жените е силно, 77 процента от хората смятат, че стачка на 8 март е оправдана, показва допитване на института Метроскопия, публикувано в понеделник.Но този дял е намалял с пет пункта за година, особено сред симпатизантите на десницата, докато крайнодясната партия Вокс, чиято популярност нараства, се изказва доста остро срещу жените.Вокс, която може да е от решаващо значение за сформирането на евентуално дясно мнозинство след парламентарните избори, се противопоставя по-специално на закона срещу сексисткото насилие, който смята за "идеологически" и "дискриминационен" спрямо мъжете.Украсен с фотомонтаж на Хитлер с грим, червило и лилаво феминистко лого на фуражката, автобус на крайноконсервативната католическа организация "Асте Оир" (Hazte Oir/ Накарай ги да те чуят), която сравнява феминистите с нацистите, от няколко дни обикаля улиците на големите градове на страната.Въпреки искането на прокуратурата в Барселона, която видя в това провокация към омраза и дискриминация, във вторник съдът отказа да го спре.А на 10 март в Мадрид е свикана контрадемонстрация по призива на "Women of the World Global Platform" (Жените от световната глобална платформа). Инициативата включва най-вече католически сдружения и организации срещу абортите - в името на "жените, мъжете и семействата, които скъсват с вмирисания и остарял феминизъм", казва говорителката й Леонор Тамайо, която е и председателка на дружество срещу абортите.Либерален феминизъмВдясно Народната партия и "Сиудаданос" ("Гражданите") искат да се разграничат от такива изказвания, като не призовават да се участва в проявите за 8 март.Десноцентристката партия "Сиудаданос" в неделя представи в тази връзка манифест за "либерален феминизъм". "Никой няма монопол върху правата на жените", аргументира се нейната говорителка Инес Аримадас.Народната партия също приглуши критичните изказвания срещу абортите на своя председател Пабло Касадо и оттогава говори за премахване на неравенството в заплащането и за насърчаване на навлизането на жените на пазара на труда."Не им позволявайте да говорят от наше име", заяви, имайки предвид левицата, председателката на камарата на депутатите Ана Пастор в предизборен видеоматериал на консервативната партия.Това е осезаемо доказателство, че етикетът на феминизма е лепнат политически и се използва за политика, смята Кристина Монхе. "Много хора с десни убеждения може би няма да си сложат лилава панделка на 8 март, но няма да толерират повече противопоставянето на техните партии срещу това". (БТА) Днес+ Запази и Сподели