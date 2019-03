Още снимки: test Facebook ще се фокусира в частните чатове Главният изпълнителен директор на Facebook Марк Зукърбърг представи своята нова визия за компанията, която очертава по-ориентирано към личния живот бъдеще за технологичната компания. В бележка от 3000 думи на профила си той обяви, че комуникационните платформи, които защитават неприкосновеността на личния живот, ще станат още по-важни от днешните отворени платформи.



Новият план на Зукърбърг идва на фона на новината, че Facebook изгражда нова интегрирана услуга за съобщения, която ще позволи на потребителите на Messenger, Instagram и WhatsApp да комуникират в частни отношения помежду си.



"Вярвам, че бъдещето на комуникацията все повече ще преминава към частни, криптирани услуги, където хората могат да бъдат уверени в това, което казват един на друг, да останат сигурни, а техните съобщения и съдържание няма да са видими завинаги", заяви Зукърбърг в своята публикация във Facebook. "Това е бъдещето, което се надявам, че ще помогнем да постигнем."



В бележката е описано как той и неговият екип мислят за планове за интегриране на функциите за съобщения на трите основни услуги.



Зукърбърг заяви, че голяма част от работата е все още в начален стадий, но добави, че Facebook планира да се консултира с външни експерти по новата визия.



През изминалата година Facebook беше засегнат от скандали, свързани с нарушаване неприкосновеността на личния живот и се изправи срещу реакцията на потребителите и законодателите.



Зукърбърг разкри още, че новата услуга ще даде приоритет на безопасността на потребителите и ще криптира частните комуникации.



По неговите думи социалната мрежа вече няма да прилича на „дигиталния еквивалент на градски площад“, защото „хората все повече желаят да общуват лично и затова ще бъде по-скоро дигитален еквивалент на хола“.



Зукърбърг не обясни как Facebook ще печели чрез новия си фокус върху неприкосновеността на личния живот, което е важно, защото почти всички приходи на компанията идват от реклами, които фирмите купуват, за да достигнат до потребителите на основните платформи във Facebook и Instagram.



Facebook обаче експериментира с редица нови инициативи и функции, които биха могли да станат генератори на приходи.



Най-вече Facebook може да монетизира частната комуникация чрез частни разплащания. В момента компанията работи по проект за криптовалута, който ще позволи на потребителите на WhatsApp да прехвърлят пари един на друг, според информации в The New York Times и Bloomberg./economic.bg

