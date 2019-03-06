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Младеж и дете са с комоцио след катастрофа край Монтана

06.03.2019 16.14

Младеж и дете са с комоцио след катастрофа край Монтана, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът станал около 20.00 часа вчера. Сблъскали се лек автомобил "Фолксваген Поло" с монтанска регистрация, шофиран от 24-годишна жена, и лек автомобил "Мерцедес" с врачанска регистрация, управляван от 19-годишен шофьор.

В резултат на удара младежът и 4-годишно момиченце от фолксвагена са настанени в болница с комоцио, но без опасност за живота

И двамата шофьори не са употребявали алкохол. Все още се изясняват причините за катастрофата.

По случая е образувано досъдебно производство. /news.bg

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