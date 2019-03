Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Арсенал - БАТЕ Борисов

08:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Гран Канария - Панатинайкос

08:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Кардиф Сити, мач от английската Висша лига, повторение

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Аталанта - Фиорентина

10:00 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа УНИКС - Локомотив Кубан

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Каляри - Интер

10:00 Nova Sport: Футбол: Каен - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Интер - Рапид Виена

10:00 Film Plus: Футбол: Бетис - Хетафе (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение

10:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Олимпиакос - ЦСКА Москва

12:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Дубай Финал

12:00 Max Sport 3: Футбол: Купа на Франция Лион - Каен, четвъртфинален мач за купата на Франция

12:00 Film Plus: Тенис: Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC, Акапулко (WTA International - финал, повторение)

12:05 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип, повторение

13:00 Diema Sport: Баскетбол: Кливланд Кавалиърс - Детройт Пистънс, мач от НБА, повторение

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Фулъм - Челси, мач от английската Висша лига, повторение

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Емполи - Парма

14:00 Nova Sport: Футбол: Лил - Дижон, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:15 BNT 3: Тенис-турнир от сериите АТР 250, Марсилия: Матиас Бахингер /Германия/ - Юго Умбер /Франция/ - четвъртфинална среща

14:30 Film Plus: Тенис: София Кенин - Ана Каролина Шмидлова (Hobart International, Хобарт; WTA International - финал, повторение)

15:00 Diema Sport: Волейбол: Мач от Суперлигата, повторение

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

15:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Химки - Милано

16:00 Nova Sport: Футбол: Саутенд Юнайтед - Барнзли, мач от английската Лига 1, повторение

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Сасуоло

17:00 Film Plus: Футбол: Валенсия - Атлетик /Б/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение

18:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение

18:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Борусия Мьонхенгладбах - Байерн Мюнхен, мач от германската Бундеслига

18:05 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Сент Етиен, мач от френската Лига 1, повторение

19:00 Film Plus: Тенис: Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC, Акапулко (WTA International - финал, повторение)

19:30 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2018-19), 28-и епизод

19:35 BNT 3: Футбол: Байер /Леверкузен/ - Краснодар - среща-реванш от 1/16-финалите на турнира "Лига Европа"

20:00 Ring.BG: Най-великата футболна сцена

20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 34-и епизод, директно

20:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, повторение

20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Наполи - Ювентус

21:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

21:00 Film Plus: Пряко: Тенис: BNP Paribas Open, Индиън Уелс (WTA Premier Mandatory)

21:30 bTV Action: Студио "Шампионска лига"

21:30 Ring.BG: Студио УЕФА Шампионска лига

22:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Дубай Обзор на турнира

22:00 bTV Action: Пряко, Шампионска лига (1/8-финал, реванш): ПСЖ - Манчестър Юнайтед, коментатор Никола Кацаров

22:00 TV+: Футбол: Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение

22:00 Ring.BG: Пряко, УЕФА Шампионска лига (1/8-финал, реванш): Порто - Рома, коментатор: Петър Мисов

22:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига, повторение

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение

22:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Борусия Дортмунд - Тотнъм Хотспър

22:15 Nova Sport: Футбол: Анже - Монако, мач от френската Лига 1, повторение

22:45 BNT 3: Футбол: Челси - Малмьо - среща-реванш от 1/16-финалите на турнира "Лига Европа"

