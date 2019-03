Още снимки: test Броят на банкнотите от $100 надхвърли тези с номинал $1 Броят на банкнотите от $100 в обращание надхвърля този на $1, показват данни на Федералния резерв от 2017 година, а броят им продължава да се увеличава. Това обърква експертите и отново повдига дебата за нуждата от толкова големи банкноти, особено на фона на спирането на тази от €500, пише The New York Times.



Преди десетилетие броят на банкнотите от $100 изоставаше от този на $1 и $20. Но след края на финансовата криза той се удвоява, сочат данни на Федералния резерв.



"Ръстът може да е подхранен от световния страх от отрицателни лихви в Европа или Япония, или домакинствата пазят спестяванията си в $100, притеснени от нова финансова криза. А може и да е задвижван от търсене от подземната икономика", посочва Торстен Слок, главен международен икономист в Deutsche Bank.



Банкнотата, на която е поставен ликът на Бенджамин Франклин, е най-голямата в САЩ, след като през 1969 г. $500, $1 000 и $5 000 бяха спрени заради слаба употреба. През 2017 г. Федералният резерв публикува изследване, според което американецът носи средно по $60 кеш. А 30% не използват въобще кеш със седмици.



Според изследване от 2018 г. 80% от банкнотите с номинална стойност $100 изобщо не се намират в Съединените американски щати. Част от това се дължи и на решението на някои икономики да заместят собствените си валути с щатския долар.



Но една причина за огромния ръст на банкнотите от $100 в обращение може да е световната корупция и престъпната дейност. Според доклад от 2016 г. банкнотите с висок номинал са "предпочитан механизъм за плащане" сред престъпниците. $1 милион в банкноти от по $20 биха тежали над 22 килограма, а в по €500 - под един килограм.



Именно поради тези причини Европейската централна банка спря да печата банкноти от €500. Наскоро бившият министър на финансите на САЩ Лорънс Съмърс призова за "убиване" и на $100.



Някои експерти посочват, че увеличаването на тези банкноти отразява притесненията на някои хора за финансовата система.



